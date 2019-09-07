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8 сентября • обновлено в 11:02
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"Повернула ключ": "посланник" Путина назвал главную фигуру в обмене пленными

126.4т Читать материал на украинском

Ключевую роль в освобождении 35 украинцев, которые 7 сентября вернулись на родину из российского заключения, сыграла замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Как сообщил в Telegram-канале aavst главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, которого называют "посланником" Путина, со стороны Украины именно она "повернул ключ к освобождению "35".

"Сначала выигрывала у нас дела в международных судах и трибуналах, а затем осуществляла неформальную коммуникацию новой команды президента Зеленского. А то у побед отцов (и матерей) полно", – написали в сообщении, опубликовав фото Зеркаль.

Новости
Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

Telegram-канал aavst

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Тема
Обмен пленными
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Елена Зеркаль
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Зеркаль - умница !!!
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Так зепреп"здент сказав, що то він усе зробив. Це ж йому наші хлопці ціною свого життя дали в руки козирну карту в обличчі Цемаха, за якого путін готовий був обміняти навіть Сєнцова з Кольченко.
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Свидомые, без Медведчука никакого бы обмена не было! А посланник Путина вовсе не Венедиктов, а Бабченко! И если бы Зеркаль с ним переспала, то Крымский мост бы уже разрушился!
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Бляхер Гиперлуп Омельянович, сгинь вместе с медведчуком в рашку !!!
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