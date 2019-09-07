"Повернула ключ": "посланник" Путина назвал главную фигуру в обмене пленными

Ключевую роль в освобождении 35 украинцев, которые 7 сентября вернулись на родину из российского заключения, сыграла замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Как сообщил в Telegram-канале aavst главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, которого называют "посланником" Путина, со стороны Украины именно она "повернул ключ к освобождению "35".

"Сначала выигрывала у нас дела в международных судах и трибуналах, а затем осуществляла неформальную коммуникацию новой команды президента Зеленского. А то у побед отцов (и матерей) полно", – написали в сообщении, опубликовав фото Зеркаль.

Елена Зеркаль Telegram-канал aavst

Как сообщал OBOZREVATEL:

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