"Повернула ключ": "посланник" Путина назвал главную фигуру в обмене пленными

Ключевую роль в освобождении 35 украинцев, которые 7 сентября вернулись на родину из российского заключения, сыграла замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Как сообщил в Telegram-канале aavst главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, которого называют "посланником" Путина, со стороны Украины именно она "повернул ключ к освобождению "35".
"Сначала выигрывала у нас дела в международных судах и трибуналах, а затем осуществляла неформальную коммуникацию новой команды президента Зеленского. А то у побед отцов (и матерей) полно", – написали в сообщении, опубликовав фото Зеркаль.
Елена Зеркаль
Telegram-канал aavst
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 августа главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов второй раз за месяц прибыл в Украину в надежде взять интервью у президента Владимира Зеленского. До этого он привозил ему личное письмо мамы одиозного Кирилла Вышинского.
В сети допустили, что Венедиктов может выступать в качестве так называемого связного Путина, именно поэтому он зачастил в Киев.
Также была информация, что поездка Венедиктова могла быть спланированной операцией спецслужб России.
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