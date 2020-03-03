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3 марта • обновлено в 11:46
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Потураев назвал шуткой желание "швырнуть" бомбу на Москву

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Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев, который предложил сбросить на Москву бомбу, назвал это высказывание шуткой.

Об этом сообщает издание "Страна". Он отметил, что все, кто воспринял его "ироническое высказывание" всерьез, очевидно, потеряли чувство юмора.

"Странно, что очевидно ироническое высказывание многие восприняли до паники и истерики серьезно. Это свидетельствует о серьезных психологических расстройствах, одним из первых признаков которых является потеря чувства юмора", – сказал "слуга народа".

Никита Потураев

Никита Потураев

Скриншот

Напомним, инцидент произошел во время презентации украинского телеканала "Дом", который будет вещать на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Россией Крыму. Потураев отметил, что Украина готова к тому, что против нее будет вестись радиоэлектронная борьба. По словам депутата, наиболее эффективным способом решения этой проблемы было бы "бросить" атомную бомбу на Москву, однако в Украине пока нет такого оружия.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы вынуждены смотреть российские телеканалы в частности в поселке Новые Санжары Полтавской области, где недавно прошли протесты против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая. Так, одна из местных жительниц рассказала, что в то время как украинские каналы стали платными, российское вещание доступно для населения.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Никита Потураев
Место
Украина
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фил филька
фил филька
а потураев то, баран, на россию работает. представляете как щас в россии будут пропагандисты крутить этот ролик депутата правящей партии? и всем тыкать (в том числе и европейцам) вот мол смотрите какие слова допускают украинские госчиновники. это компрометация украины в чистом виде.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Так этот шутник депутат или актёр 95 квартала?
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фил филька
фил филька
просто интересно а как бы активисты отреагировали бы предложив он на киев ее сбросить? майдановцы что бы вы сказали?)
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