Международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности за действия, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в обращении посла США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора к Постоянному совету этой организации.

"В условиях возражений, отвлекающих маневров и дезинформации со стороны России, на тех из нас, кто действительно верит в принципы Хельсинкского заключительного акта и обязательства ОБСЕ, лежит коллективная ответственность. Мы должны привлечь Россию к ответственности за то, что она действует вопреки суверенитету и территориальной целостности Украины и за злоупотребления, которые она совершила на востоке Украины и в оккупированном Крыму", – заявил посол.

По его словам, многолетняя агрессия Москвы является прямым вызовом безопасности Европы.

"Ясно, что ни пандемия COVID-19, ни призыв Генерального секретаря ООН Гутерреша к глобальному прекращению огня во всех зонах конфликта не убедили Москву прекратить разжигание вооруженного конфликта в Украине", – отметил Гилмор.

Он также вспомнил о депортации 200 тысяч крымских татар 18 мая 1944 года, указав, что 76 лет спустя "жесткие репрессии со стороны России против оппонентов оккупации заставили десятки тысяч крымчан бежать с полуострова".

On May 18, 1944, #Stalin deported nearly 200K Tatars from #Crimea, and we recall the victims of this act of brutality. 76 years later, #Russia’s severe repression of opponents of its occupation has forced tens of thousands of Crimeans to flee the peninsula https://t.co/ALTIeJfiSS pic.twitter.com/O3lUGtf2Mh