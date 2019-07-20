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Посол, назначенный Порошенко, рассказал о достижениях в США

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Украинский дипломат Валерий Чалый завершил свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. На эту должность был назначен пятым президентом Украины Петром Порошенко.

В своем Фейбсуке Чалый поблагодарил всех за поддержку и признался, что это было непростое время, за которое США стали стратегическим партнером Украины.

"Пять лет – достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении. США стали нашим стратегическим партнером. Это были непростые, наполненные новыми вызовами, времена. Вернусь в Украину с глубокой благодарностью всем, с кем боролись за демократию против авторитаризма", – отметил он.

Валерий Чалый

Валерий Чалый

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По словам Чалого, успехи Украины на американском направлении – это наши общие успехи. Однако впереди еще много работы, чтобы сделать необратимым выбранный украинцами исторический евроатлантический путь.

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"Я возвращаюсь с благодарностью народа Соединенных Штатов – теперь действительно с новыми возможностями, с огромным поддержкой украинцев по обе стороны Атлантики, с гордостью за Украину и наших Героев. Но у нас еще много работы по той дороге, которую мы выбрали и за которую украинцы заплатили огромную цену – тысячи жизней наших Героев", – убежден он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в США.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Валерій Чалий Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
США
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