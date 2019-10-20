Дойдет до Харькова: Портников дал прогноз по захвату Путиным Украины

В случае ослабления Украины президент России Владимир Путин может решиться на захват Донецкой, Луганской и Харьковской областей полностью уже в 2020 году.

Такое мнение в эфире "Еспресо" высказал публицист и блогер Виталий Портников. По его словам, глава РФ пытается не допустить встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в "нормандском формате".

За счет "попыток украинской стороны как-то воплотить в жизнь прихоти Путина", как считает публицист, российский президент надеется дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Владимир Путин МК

Он отметил, что отношение Путина к Украине остается неизменным со времени провозглашения им Крымской речи и целью российской военной и внешней политики является если не полное поглощение Украины под эгидой "конфедерации" России, Украины, Беларуси и Казахстана, которую он сам и возглавит, то, по крайней мере, частичное – в виде "присоединение" к РФ проекта "Новороссия" в пределах восточных и южных областей Украины.

"Есть сценарий "минимум": это оккупация Харьковской, Донецкой и Луганской областей полностью 2020 года... Поэтому совершенно очевидно, что оккупация Харьковской области, с ее военным потенциалом, с ее оборонной промышленностью, является важной предпосылкой для дальнейшей оккупации Украины в будущем", – сказал Портников.

По его мнению, на существование в Кремле подобного "минимального сценария" и на его воплощение прежде всего указывает то, что в руководстве РФ пока "никто серьезно не говорит о ликвидации народных республик".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Портников заявил, что украинский президент Владимир Зеленский "танцует под дудку Кремля", добиваясь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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