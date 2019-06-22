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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Порошенко: "Я никогда не думал о рейтингах, принимая необходимые для государства решения"

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Партия "Европейская Солидарность" не занимается популизмом, четко знает, как достичь стратегической цели – членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, и готова реализовать этот амбициозный план так же, как были реализованы другие, казалось бы, недостижимые цели – безвизовый режим, Томос об автокефалии для Православной церкви Украины, сильная современная армия.

Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина" в ответ на вопросы зрителей, как он собирается повышать свой рейтинг и не боится ли он инициировать непопулярные реформы.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба партии "Европейская Солидарность"

"В течение всей своей жизни я никогда не занимался повышением рейтингов. Если бы я думал только о рейтингах, я бы ничего не сделал для нашего государства. Когда я был избран президентом, страна находилась в ужасном состоянии. Был ноль на казначейском счете. Агрессор оккупировал Донбасс, Крым был оккупирован. У нас отсутствовала армия. И каждый день приходилось принимать большое количество непопулярных, но очень необходимых решений", – напомнил Порошенко события пятилетней давности.

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"Я и моя команда – мы точно знаем, что делать для того, чтобы обеспечить цель. В 23 году мы должны отвечать критериям членства в ЕС. В 28 году мы должны начать переговоры о членстве в ЕС, чтобы деньги на это были включены в бюджет Евросоюза, и начиная с 30 года, чтобы Украина стала полноценным членом и ЕС, и НАТО", – отметил лидер партии "Европейская Солидарность".

"Интеграцию в ЕС и НАТО сегодня поддерживают соответственно 70 и 54 процента граждан. Что такое НАТО? НАТО – это мир. За 70 лет существования НАТО ни одна страна не решилась напасть ни на одного члена Альянса. И наше членство в НАТО означает возвращение наших ребят домой, означает обеспечение надежной защиты безопасности государства и каждого ее гражданина. Обеспечивает верховенство права и демократию", – подчеркнул Порошенко.

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"Членство в ЕС обеспечивает высокий уровень жизни – и для этого достаточно, просто воспользовавшись безвизом, поехать в любую страну Европейского Союза и посмотреть и на безопасность, и на уровень жизни, и на защиту конституционных прав и свобод граждан. И моя цель – чтобы именно такие права и такую безопасность имел каждый гражданин Украины. Мы сделали много за 5 лет – и сделаем еще больше", – убежден Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко рассказал, в чем готов помогать новой властной команде.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Противно слушать!!!весь народ знает как Петя со свой бандой только воровал ничего не делая для народа!!!и теперь он нагло врёт в глаза!!!ДА ПОШЕЛ ТЫ НАХ ВОРЮГА!!!!!ЧТО БЫ Я ХОТЬ ЗА ОДНОГО УРОДА ИЗ ЕГО КОМПАНИИ ПРОГОЛОСОВАЛ!!!!!
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леня зе
леня зе
вот и допринимался.уже сколько раз послали из ЕС и НАТО.а он все силосом кормит свой электорат.
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