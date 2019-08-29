Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Шуфрича должны сменить": Порошенко выступил с первым заявлением в новой Раде

7.1т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выступил с первым заявлением в качестве парламентария в Верховной Раде девятого созыва.

В частности, он отметил, что его фракция категорически не воспринимает назначение представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича на должность главы комитета свободы слова. Видео с собственным выступлением политик опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Facebook Петра Порошенко

"Европейская солидарность" будет четко требовать, чтобы "Слуга народа" изменила эту кандидатуру", – подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что его команда является государственниками и будет делать все от нее зависящее, чтобы Украина продолжила путь реформ.

Новости
Порошенко встретился с представителями Атлантического Совета и Конгресса США

"В то же время мы будем следить, чтобы власть не перешла красные линии на нашем пути европейской и евроатлантической интеграции. Желаю Верховной Раде IX созыва согласия, плодотворной и эффективной работы в интересах Украины и украинского народа", – обратился новоизбранный парламентарий к своим коллегам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Европейская солидарность" заявила, что считает неприемлемым избрание председателем Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича, – близкого соратника Виктора Медведчука. Она призвала партии "Голос" и "Батьківщина" пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
15
Смешно
22
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
При алкашей свободы слова не было и эта пьяная мразь хочет и что бы и дальше не было свободы слова; ведь тогда всплывет много фактоф о том как эив пьяная свинья воровала деньги из бюджета
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
как этой св.инорыл.ой тв.ари,слитой на выборах в унит.аз адекватными украинцами,дают слово в раде?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А драки в Зраде будут? Как то будет пресненько без драк в Зраде!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...