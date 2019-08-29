"Шуфрича должны сменить": Порошенко выступил с первым заявлением в новой Раде

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выступил с первым заявлением в качестве парламентария в Верховной Раде девятого созыва.

В частности, он отметил, что его фракция категорически не воспринимает назначение представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича на должность главы комитета свободы слова. Видео с собственным выступлением политик опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Петро Порошенко Facebook Петра Порошенко

"Европейская солидарность" будет четко требовать, чтобы "Слуга народа" изменила эту кандидатуру", – подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что его команда является государственниками и будет делать все от нее зависящее, чтобы Украина продолжила путь реформ.

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"В то же время мы будем следить, чтобы власть не перешла красные линии на нашем пути европейской и евроатлантической интеграции. Желаю Верховной Раде IX созыва согласия, плодотворной и эффективной работы в интересах Украины и украинского народа", – обратился новоизбранный парламентарий к своим коллегам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Европейская солидарность" заявила, что считает неприемлемым избрание председателем Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича, – близкого соратника Виктора Медведчука. Она призвала партии "Голос" и "Батьківщина" пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения.

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