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Порошенко встретился с Макроном: подробности

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Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко в пятницу, 12 апреля, встретился с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Рад встрече с истинным другом Украины", – написал Порошенко в Twitter.

Макрон ждал украинского президента на пороге Елисейского дворца. По протоколу, его приветствовала также Республиканская гвардия Франции.

Новость обновляется.

В рамках визита лидера Украины в Париж запланирована также пресс-конференция с представителями СМИ.

Отметим, 12 апреля в 15:00 Макрон принял также оппонента Порошенко в избирательной гонке Владимира Зеленского. Также на мероприятии присутствовали экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко также встретился в Германии с канцлером Ангелой Меркель.

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Персоны
Петр ПорошенкоЭммануэль МакронВладимир Зеленский
Место
Франция
Тег
Выборы 2019
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Комментарии на сайте не модерированы
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Запад недвусмысленно показывает, что предпочитает Порошенко, хотя его оппонент многократно показал себя крупным международным экспертом. Чего ещё ждать от этих гейропейцев! Недаром объективные российские комментаторы на этом сайте поддерживают Зеленского. Только там, в России, можно найти справедливость.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
А где подробности?
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Иванов Петр
Иванов Петр
"его приветствовала также Республиканская гвардия Франции." Може не его, а Макрона?
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