Порошенко встретился с Макроном: подробности

Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко в пятницу, 12 апреля, встретился с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Рад встрече с истинным другом Украины", – написал Порошенко в Twitter.

Макрон ждал украинского президента на пороге Елисейского дворца. По протоколу, его приветствовала также Республиканская гвардия Франции.

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В рамках визита лидера Украины в Париж запланирована также пресс-конференция с представителями СМИ.

Отметим, 12 апреля в 15:00 Макрон принял также оппонента Порошенко в избирательной гонке Владимира Зеленского. Также на мероприятии присутствовали экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко также встретился в Германии с канцлером Ангелой Меркель.

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