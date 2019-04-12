Порошенко встретился с Макроном: подробности

Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко в пятницу, 12 апреля, встретился с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
"Рад встрече с истинным другом Украины", – написал Порошенко в Twitter.
Макрон ждал украинского президента на пороге Елисейского дворца. По протоколу, его приветствовала также Республиканская гвардия Франции.
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Радий зустрічі зі щирим другом України @EmmanuelMacron pic.twitter.com/kQNuAXLQlT— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.
В рамках визита лидера Украины в Париж запланирована также пресс-конференция с представителями СМИ.
Отметим, 12 апреля в 15:00 Макрон принял также оппонента Порошенко в избирательной гонке Владимира Зеленского. Также на мероприятии присутствовали экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко также встретился в Германии с канцлером Ангелой Меркель.
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