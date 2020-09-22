Порошенко вновь призвал присвоить звание Героя Украины Ярославу Журавлю

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы погибшему морскому пехотинцу Ярославу Журавлю присвоили звание Героя Украины. Это произошло в Днепре, где он встретился с военными – ветеранами российско-украинской войны.

В музее "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО" Петр Порошенко почтил погибших минутой молчания, сообщает пресс служба "Европейской солидарности".

Среди экспозиции в зале памяти есть и фото разведчика, морского пехотинца Ярослава Журавля, который трагически погиб в июле этого года под Зайцевым в Донецкой области.

"Посмотрите, какие глаза у Ярослава. Мы общались с Сергеем Журавлем, его отцом. У него остались две невероятные дочери, которые очень похожи на отца, помнят о нем", – отметил лидер партии.

Он не сдержал эмоций, рассказывая о трагической истории Ярослава Журавля. Порошенко также напомнил, что "Европейская солидарность" обратилась к президенту Зеленского с требованием присвоить звание Герой Украины сержанту Журавлю. Петр Порошенко отметил, что, несмотря на героизм сержанта Журавля, у президента пока не увидели оснований для вручения военном высокого звания.

"Я хочу подчеркнуть, что мы не остановимся. Наши Вооруженные силы, наши волонтеры, наши добровольцы и руководство государства в наше время своих; бросали. Как бы трудно не было – мы своих извлекаем", – отметил он.

Порошенко осмотрел экспозицию музея, вспомнил об исторических моментах становления новой украинской армии, поддержку и усилия волонтеров в самом начале российской агрессии, а также отметил международную поддержку, которую оказывали украинским Вооруженным силам в техническом оснащены и обучении личного состава.

"Мы провели первые заседания Совета национальной безопасности и обороны с участием Генерального секретаря НАТО", – напомнил Петр Порошенко у стенда с фотографиями иностранных политиков, поддерживающих Украины, в частности Генсека НАТО 2009-2014 годов Андерса Фог Расмуссена. Порошенко также тепло вспомнил о великом вторая Украины, американского сенатора Джона Маккейна, которому в 2016 году побывал в зоне боевых действий.

У стенда с детскими рисунками, которые с первых дней войны передавали из всех регионов Украины на фронт, Порошенко отдельно остановился и сказал: "Появляется смысл – зачем военным воевать за свою страну".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фракция "Европейская солидарность" призвала председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова внести представление президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания Герой Украины погибшему морпехов Ярославу Журавлю.