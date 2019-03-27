Порошенко сделал заявление о переговорах с Россией

Украина должна вести комплексные переговоры с Россией лишь при участии международных партнеров.

С таким заявлением выступил президент Петр Порошенко во время интервью с журналистами, передает "Интерфакс".

"Могут ли быть двусторонние форматы переговоров? Конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших партнеров мировых? Очевидно, слабее", — сказал Порошенко.

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По его словам, двусторонние переговоры между президентами Украины и РФ могут касаться освобождения украинских моряков, обеспечения свободного судоходства в Азовском море или возвращения украинских военных кораблей.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта Юрий Бойко и Виктор Медведчук посетили Москву, где провели встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. В Украине их решили наказать за визит в РФ, Луценко сообщил об открытии уголовного производства.

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