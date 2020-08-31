Порошенко призвал вернуть Фокина на пенсию, "где он и был последние 28 лет"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власти вернуть на пенсию первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина.

Об этом он заявил на съезде "ЕС" 31 августа, отметив, что в противном случае его предложения "по федерализации Украины" можно будет воспринимать как позицию высшего политического руководства страны.

"Претензии у нас совершенно не к господину Фокину, а к тому, кто его туда назначил. Потому что этот человек выступает от имени Украины…. В случае, если в ближайшие дни господина Фокина не вернут на пенсию, где он пребывал последние 28 лет, у нас есть все основания считать, что предложенная господином Фокиным федерализация Украины – это то, что они предложили – не является личной фантазией ветерана украинской политики, а позиция высшего политического руководства украинского государства. А тогда уже совсем другой разговор", – отметил Порошенко.

Он добавил, что не для этого в 2014 году украинские войска освобождали две трети оккупированного Донбасса.

"(Не для того,) чтобы эта дивная смесь новых лиц и пропахших нафталином старых кадров предложили его, Донбасс, сдать России весь – от Славянска до Мариуполя… Это и есть капитуляция", – подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" уточнил, что в Минских соглашениях речь идет лишь об особенности местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, однако Фокин говорит об особом статусе государственного управления всего Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Витольд Фокин, который недавно был назначен первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил о необходимости предоставить особый статус всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.

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