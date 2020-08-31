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Порошенко призвал вернуть Фокина на пенсию, "где он и был последние 28 лет"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Порошенко призвал отправить Фокина на пенсию

Порошенко призвал отправить Фокина на пенсию. Фото ТК Media.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власти вернуть на пенсию первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина.

Об этом он заявил на съезде "ЕС" 31 августа, отметив, что в противном случае его предложения "по федерализации Украины" можно будет воспринимать как позицию высшего политического руководства страны.

"Претензии у нас совершенно не к господину Фокину, а к тому, кто его туда назначил. Потому что этот человек выступает от имени Украины…. В случае, если в ближайшие дни господина Фокина не вернут на пенсию, где он пребывал последние 28 лет, у нас есть все основания считать, что предложенная господином Фокиным федерализация Украины – это то, что они предложили – не является личной фантазией ветерана украинской политики, а позиция высшего политического руководства украинского государства. А тогда уже совсем другой разговор", – отметил Порошенко.

Он добавил, что не для этого в 2014 году украинские войска освобождали две трети оккупированного Донбасса.

"(Не для того,) чтобы эта дивная смесь новых лиц и пропахших нафталином старых кадров предложили его, Донбасс, сдать России весь – от Славянска до Мариуполя… Это и есть капитуляция", – подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" уточнил, что в Минских соглашениях речь идет лишь об особенности местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, однако Фокин говорит об особом статусе государственного управления всего Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Витольд Фокин, который недавно был назначен первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил о необходимости предоставить особый статус всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.

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