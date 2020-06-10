Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 10 июня после так называемого "допроса" в Госбюро расследований, где ему незаконно пытались вручить подозрение, прибыл в Офис генпрокурора, чтобы встретиться с Ириной Венедиктовой.

Как сообщили в пресс-службе "ЕС", Порошенко сопровождали народные депутаты и адвокаты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать – мы их не боимся. Мы приехали сюда для того, чтобы сказать им в глаза, что они нарушают законодательство, Конституцию, пытаются превратить Украину в авторитарный режим", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко прибыл в ОГП для встречи с Венедиктовой eurosolidarity.org

"Только что вы видели, что в ГБР абсолютно незаконно человек, который не представился, пыталась продемонстрировать попытку предъявить подозрение. По какой позиции? По делу, которое Генеральный прокурор Рябошапка назвал "юридическим трэшем", которое связано с реализацией конституционных полномочий президента о назначении заместителя главы Службы внешней разведки", – напомнил Порошенко.

Он отметил, что есть экспертизы, которые подтверждают, что он действовал в полном соответствии с Конституцией Украины.

"Полномочия президента определены Конституцией. Там четко указано, что президент обязан назначать руководство военных формирований, к которым относится Служба внешней разведки", – сообщил Порошенко.

"На сегодняшний день они сами себя загнали и попытка предъявить подозрение президенту, действующему народному депутату Порошенко, обязан делать исключительно генеральный прокурор", – отметил лидер партии "Европейская солидарность"

Он подчеркнул, что вместе с командой будет защищать демократию в Украине.

"Я еще раз подчеркиваю, что ничего общего с верховенством права, с демократией, с защитой, с расследованием преступлений это не имеет. Это называется двойные стандарты, преследование позиции и упрек против лидера оппозиции", – убежден Порошенко.

"Этим занимался на нашей памяти Янукович. Я очень жалею, Владимир Александрович, что вы даете незаконные указания генеральному прокурору, "на 300% вашей человеку" выполнять преступные приказы. Я еще раз подчеркиваю – перезвоните Януковичу в Россию и спросите, чем он закончил. И своевременно остановитесь. Так будет лучше для вас, так будет лучше для Украины", – призвал Зеленского пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Илья Новиков заявил, что "допрос" Порошенко в Государственном бюро расследований не состоялся. Порошенко пытались вручить "подозрение". Речь идет о деле по назначению Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал