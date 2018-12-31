Порошенко поздравил Украину с Новым годом: полное видео

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым 2019 годом, а также подвел итоги завершившегося 2018-го.

Глава государства произнес свое обращение, стоя на фоне Софийского собора в Киеве, где состоялся Объединительный собор церквей в единую Православную церковь Украины.

"На днях, вместе с благой вестью о рождении Спасителя, Украина получит долгожданный Томос – грамоту от Вселенского Патриархата. Она документально засвидетельствует нашу духовную независимость. Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе", — отметил президент.

Приводим полный текст обращения без изменений:

"Дорогі співвітчизники!

Ще мить – і літопис дві тисячі вісімнадцятого року ляже в архів української історії. А місце там для нього особливе. Воно – поруч із тисяча дев’ятсот дев’яносто першим, коли було проголошено нашу державну самостійність. 15 грудня тут, у Святій Софії відбувся Об’єднавчий собор. Тисячі людей, які зібралися на площі не соромилися сліз. І то були сльози радості. Народилася, нарешті, автокефальна Православна Церква України, визнана світовим православ’ям. Боротьба за незалежність нашої церкви тривала сотні років і успіхом увінчалася лише тепер. Це – справжнє диво! Це – знак Божий, що у нас, українців точно усе буде добре. Днями разом із благою вістю про народження Спасителя Україна отримає довгоочікуваний Томос – грамоту від Вселенського Патріархату. Вона документально засвідчить нашу духовну незалежність. Ми стали далі від Москви і ближче до Європи. Це – чітка стратегія, якої неухильно дотримуємося протягом останніх п’яти років. Ми йдемо своїм шляхом. Ані обіцянки манни небесної, ані зерна зневіри, ані зілля розбрату – ніщо не повинно розвернути нас назад. "В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай", - хотілося б, щоби саме ці слова стали гаслом для наступного року для влади, суспільства і для кожного громадянина. Тим більше, що дві тисячі дев’ятнадцятий – це століття Акту злуки, століття нашої соборності. Ми нічого не прагнемо більше, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж ми. Тож дозвольте від вашого імені, насамперед привітати українських воїнів. Це вони гарантують нам тишу і спокій в цю новорічну ніч. Хай вдячність нашу і тепло наших сердець відчують і моряки, які перебувають в російському полоні. І поранені серед них – Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Артеменко. І українські політв’язні в російських тюрмах. І наші громадяни, які стали заручниками на тимчасово окупованих територіях. Звертаюся до мільйонів співвітчизників в Криму та по той бік Донбасу. Ми обов’язково повернемося до вас з миром, якою б довгою не була дорога. Наша сім’я неодмінно возз’єднається за одним столом, за яким Новий рік зустрічають за київським часом.

Дорогі українці!

Найважче вже минуло, і найгірше – теж позаду. Попереду – поступове зростання економіки і відновлення рівня життя. Це результат нашої спільної кропіткої праці. Головне – у передвиборчій гонитві не затоптати паростки розвитку, пророщені ціною великих жертв і колосальних зусиль кожного з вас. І тоді ми точно переможемо. Бажаю усім щасливого Нового року! Щоб наша доля нас не цуралась! Слава Україні!".

В новогоднюю ночь президент вместе с супругой побывали на Софийской площади. "Только что получил сильный заряд энергии на новый 2019 год. Спасибо всем за поддержку и оптимизм, а еще — за ваши замечательные улыбки и веру. С наступающим Новым годом!" — подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Также с поздравлениями выступили спикер Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман.

Дорогі українці! Щиро вітаю з прийдешнім Новим Роком! Боже, бережи Україну! pic.twitter.com/566c3zlC9W — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 31 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко 31 декабря подвел итоги уходящего года и опубликовал в соцсетях видео с фрагментами своих выступлений, посвященных вопросам национальной безопасности и единой украинской церкви.