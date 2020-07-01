Порошенко под стенами ГБР предупредил власть, что 'кварталовские штучки' не пройдут

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что политика "новых лиц" потерпела в Украине сокрушительный крах, а тотальную некомпетентность власти пытаются скрыть за политическими преследованиями оппозиции, волонтеров и активистов.

Такое заявление он сделал под стенами Государственного бюро расследований на митинге против политических репрессий. Политик поблагодарил всех неравнодушных патриотов, которые выражают свою позицию против политических преследований. Именно активная гражданская позиция является предохранителем от путинского сценария уничтожения независимости Украины", – убежден Порошенко.

"Я очень благодарен каждому из вас, кто проявил неравнодушие и сегодня именно здесь. Ибо на что рассчитывают эти преступники у власти, эти ставленники Путина? Они рассчитывают, что нам безразлично. Что мы останемся по своим домам. Они рассчитывают, что при нашем молчаливом бездействии они будут делать свое черное дело. Они сдали в аренду союзу адвокатов Януковича все правоохранительные органы, включая Государственное бюро расследований", – подчеркнул Порошенко.

Политик подчеркнул, что еще 13 месяцев назад никто не мог представить, что ГБР будет де-факто возглавлять адвокат Януковича, который совершил государственное преступление, пригласил российские войска в Украину, и который вместе с Путиным виноват в оккупации.

"На сегодняшний день речь идет не только и не столько о Порошенко, речь идет о патриотах, волонтерах. Десятки и сотни волонтеров и добровольцев, которые виноваты лишь в том, что они очень любят Украину и готовы жизнь отдать за Украину. Этого они боятся", – убежден Порошенко.

По его словам, политика "новых лиц" потерпела сокрушительный крах.

"Тотальная некомпетентность власти привела к тому, что страна на сегодняшний день не способна сопротивляться агрессору, потому что они разрушают армию. Сегодня первое, что они хотят – сокращать нашу армию: сокращать десантно-штурмовые войска, нашу славную пехоту, истребительные эскадрильи Воздушных сил. Армия им тоже мешает", – предостерегает пятый президент Украины.

"Они оказались несостоятельными защитить страну от пандемии коронавируса. Тысячи врачей заболели, потому что они маски и защитные костюмы продали в Россию, когда начался коронавирус, оставив украинцев один на один с этой смертельно опасной болезнью. Деньги украли. Сегодня, когда мы поставили вопрос о страховании медиков – они обманули наших врачей. От коронавируса не становятся инвалидами. От коронавируса умирают, и умирают каждый день. Они через бессмысленно организованный карантин нажали стоп-кран в экономике. Остановив экономику и страну, сами в то же время сидели по "Велюрам", ресторанам и кафе, сидели по ресторанам в Хмельницком и Днепре, потому что закон не для них", – констатирует лидер "Европейской солидарности".

"Эти "кварталовские штучки" в Украине не проходят. И мы твердо заявляем – мы не безразличны, мы защитим Украину", – подчеркнул Порошенко.

Он призвал оппозицию объединиться для того, чтобы защитить Украины.

"Время быть вместе, время, когда оппозиция должна объединиться, время, когда мы с вами должны защитить Украину. И сейчас я иду к этим нечестивцам для того, чтобы сказать все, что я думаю о них и я благодарю вас за поддержку. Сегодня я пойду и на неправедный суд, и я твердо убежден, что когда мы вместе – мы победим, потому что когда мы вместе – и Украина победит, потому что правда есть с нами, ибо Господь есть с нами. И я твердо убежден, победа также будет за нами", – убежден Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети активно обсуждали и шутили об уголовном производстве против пятого президента Украины Петра Порошенко – за получение Томоса и образования Православной церкви Украины.