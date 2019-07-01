Порошенко: после возвращения России в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино"

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы снять санкции с российской делегации без выполнения страной-агрессором резолюций ПАСЕ – это крайне опасный прецедент, который может запустить цепную реакцию отмены санкций, которые применили против России международные партнеры Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сообщается на официальном сайте "ЕС".

"Почему ситуация, сложившаяся в ПАСЕ, так важна? Санкции – это единственная мотивация для России как страны-агрессора. Если она хотела вернуться в Совет Европы, снять санкции Европейского союза, снять санкции Большой семерки, Большой двадцатки, – она должна выполнить условия, зафиксированные в Минских соглашениях. Она должна отпустить украинских моряков, она должна отпустить заложников, вывести свои войска с нашей территории, она должна забрать оружие с нашей территории. Сегодня, когда санкции сняты, а Россию запустили в ПАСЕ, – есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран-членов Совета Европы, а дальше может быть "эффект домино", и поэтому я советую всем очень серьезно к этому относиться", – предостерег Порошенко.

Петр Порошенко Сайт "Европейской солидарности"

Пятый президент также отметил риск того, что ситуация в ПАСЕ может стать первым шагом легитимизации аннексии Крыма.

"Это – первый шаг, когда вопрос Украины решается за спиной Украины. Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить", – убежден лидер "Европейской солидарности".

Порошенко отметил мощную работу украинской делегации в ПАСЕ, в которую входят члены команды "Европейской солидарности" Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Мария Ионова: "Они сражались, как "9 рота", но остались без дипломатической поддержки со стороны руководства государства".

Лидер "ЕС" также рассказал, что ему по президентской каденции неоднократно приходилось решать сложные вопросы, в том числе и в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"Я так делал: накануне голосования мы обзванивали основных партнеров. И когда сегодня говорят, что якобы этот вопрос был решен заранее, полгода назад или три месяца назад – я встречался и в Париже с президентом Макроном, и в Берлине с канцлером Германии, и со многими другими руководителями государств, – как встречи, так и телефонные разговоры – никто никогда не поднял даже вопрос о том, что санкции могут быть сняты. Если бы это произошло – надо было немедленно выносить этот вопрос в публичную плоскость, надо было обеспечивать поддержку в том числе и внутриполитических сил этих государств для того, чтобы не допустить принятия такого рискованного для Украины решения", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о том, что нарушение принципа "ничего об Украине без Украины" – часть российского реванша.

Он также напомнил о том, что перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с президентом Украины.

Также лидер "Европейской солидарности" заявил о готовности помочь президенту Зеленскому. "Нам категорически неприемлема позиция "чем хуже – тем лучше". Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии – мы всегда готовы", – заявил Порошенко.

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