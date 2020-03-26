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26 марта • обновлено в 11:54
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Порошенко очертил план для преодоления последствий пандемии

1.6т
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Антикризисный штаб при президенте должен работать с участием чиновников и представителей парламента. Приоритетные задачи – обеспечения медицинских работников, защита людей пенсионного возраста и срочные антикризисные экономические меры.

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Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. О ходе дискуссии на расширенном совещании в парламенте на своей странице в Facebook написала сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

Она отметила, что правительство подало очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь не столько о поддержке медицины и врачей, как о выплатах внешних долгов.

В приоритете – пожилые люди, медики и экономика: Порошенко очертил план для преодоления последствий пандемии

"Порошенко определил позицию" Европейской солидарности " – антикризисный штаб при президенте должен работать с участием чиновников и депутатов, приоритет должен быть – защита пожилых людей, медиков и защита экономики. Катастрофа происходит с компенсацией НДС, которая снова, как во времена Азарова, корректируется в ручном режиме. Мы категорически против снятия статей поддержки фермеров", – написала Геращенко.

Политик подчеркнула, что нужно вместе бороться с повышением цен, в частности, на продукты.

"Государство должно защитить бедных, самых незащищенных, через создание продуктового фонда для стабилизации цен на самые необходимые продукты. Также Порошенко выступил с инициативой зеленого коридора и воздушного моста для поставок гуманитарной медицинской помощи для борьбы с короновирусом", – сообщила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция "Европейская солидарность" призвала власти к конструктивному сотрудничеству и потребовала принять законопроект Нины Южаниной, который поможет перераспределить более 13,5 млрд грн из лоббистских статей расходов власти и неприоритетных закупок на противодействие коронавирусу.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персоны
Ирина Геращенко Петр Порошенко
Место
Украина
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
8-процентный бухозавр все ещё мнит себя президентом
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
все верно сказал! не то, что мямли-зезекалы...
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Самое интересное - если сами заболеют, то и свалить то некуда. Будут лечится в той мед системе, которую за 6 лет "построили"
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