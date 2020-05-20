"Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины": Порошенко прокомментировал "пленки Деркача"

Пятый президент Украины Петр Порошенко, комментируя скандал с "пленками Деркача" заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины – через втягивание в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.

Как известно, эта поддержка основывается на консенсусе, – согласии и республиканцев, и демократов максимально содействовать Украине в борьбе с российской агрессией и в намерениях Украины присоединиться к НАТО, отметил он в видеообращении, опубликованном в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Джо Байден – друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны Байдену за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за "Джевелины", и за санкции, и в том числе, за "Северный поток-2" и другие дружественные примеры солидарности с Украиной", – сказал он.

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По словам Порошенко, обеспечение двухпартийной поддержки было основой его стратегии в отношениях с США. Разрушить такую поддержку на фоне непредсказуемого результата выборов означает существенно ослабить Украину в противодействии гораздо более сильному противнику. Пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются, отметил он.

"Главными информационными спонсорами провокации стали три пророссийских канала, а также медиа-ресурсы олигарха, который находится под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов США. Геополитическую программу Коломойский обнародовал в "New York Times" несколько месяцев назад: отказаться от ориентации на Запад и вернуться в Москву. Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако, сегодняшняя пресс-конференция породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис Президента Украины", – сказал Порошенко.

Он пояснил, что это сейчас между высшим руководством США и Украины практически не общения. "У меня были регулярные встречи с обоими президентами – предыдущим и действующим и десятки контактов с Байденом", – сказал он.

"Звуковые файлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, – сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Ведь все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию. К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики", – отметил пятый президент.

Он напомнил, что международное положение Украины за год значительно ухудшилось.

"Создана нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует. Украина еще до коронавируса выпала из приоритетов мировых держав. Сформулированный нами принцип "ничего об Украине без Украины", который ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается лишь на бумаге. Все эти изменения на руку только России. Как и новая атака на стратегическое партнерство между Украиной и США", – отметил политик.

Порошенко подчеркнул, что будет обращаться в том числе и к руководству США для предотвращения подрыва союза между странами.

"Надеюсь, что президент поймет эти очевидные вещи. Это обращение в значительной степени адресовано и ему. Как совет, к которому у него есть возможность прислушаться. Я в свою очередь задействую все свои контакты, в том числе, и в Америке, – и среди республиканцев и среди демократов, – для того, чтобы они не дали провокаторам никакого шанса подорвать наш стратегический союз. Мы не позволим вернуть Украину в сферу российского влияния. И в дальнейшем, уверен, будем опираться на поддержку нашего надежного партнера – Соединенных Штатов", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

источники OBOZREVATEL в спецслужбах рассказали, что так называемые "пленки Деркача" о разговоре между пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом могли быть слиты работниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

в партии "Европейская солидарность" заявили, что "пленки" не имеют под собой никаких оснований, но в них заинтересована Россия.

По мнению нардепов, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию.

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными".

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