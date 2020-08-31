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Порошенко – о переговорах с РФ: "умиротворение крокодила" не даст ничего хорошего

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Порошенко призвал не идти на 'умиротворение Путина'

Порошенко призвал не идти на "умиротворение Путина".

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко посоветовал власти вернутся к дорожной карте по имплементации Минских соглашений, а не заниматься "умиротворением крокодила".

На съезде "ЕС" 31 августа лидер политсилы подчеркнул, что все шаги давно разработаны и согласованы с Францией и Германией.

"Мы ее (дорожную карту) разработал, согласовали с Германией и Францией, и четко описали России последовательность шагов по реализации Минских соглашений", – отметил Порошенко.

Лидер ЕС обратил внимание на необходимость введения шагов по безопасности вплоть до введения миротворцев по решению Совета безопасности ООН.

"Массовое давление на (президента России Владимира) Путина, а не "умиротворение крокодила". Это никогда ни к чему позитивному не приводило и не приведет. И именно эту позицию поддержали наши западные партнеры", – сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко выступил с обращением к участникам съезда партии "Европейская солидарность", который проходит 31 августа в Киеве.

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