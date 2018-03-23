Порошенко назначил нового главу Волынской ОГА: что о нем известно

Президент Петр Порошенко назначил новым председателем Волынской областной государственной администрации Александра Савченко.
Как он написал на своей странице в Facebook, знает нового губернатора 18 лет.
"Это профессиональный, решительный, патриотичный, грамотный, одаренный человек", - сказал президент.
Ранее эту должность занимал Владимир Гунчик. Порошенко назначил его главой Волынской ОГА 24 июля 2014 года.
Александр Савченко
Справка:
Александр Савченко родился 5 августа 1957 года в селе Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области.
Имеет два высших образования:
в 1979 году окончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения (факультет "Строительные и дорожные машины и оборудование”), получив квалификацию инженера-механика.
в 1994 году - Украинскую академию внутренних дел по специальности "правоведение", получив квалификацию юриста.
Служил в рядах ВСУ и проходил службу в органах внутренних дел Украины.
По последним данным, у Александра Савченко есть жена Ирина. Также у них есть дочь - Надежда Савченко.
С 2007 по 2010 год Савченко работал заместителем министра внутренних дел Украины начальник милиции общественной безопасности МВД.
С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом народного депутата Развадовского.
В 2014 году также работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками НАК "Нафтогаз Украины".
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