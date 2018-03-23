Порошенко назначил нового главу Волынской ОГА: что о нем известно

Президент Петр Порошенко назначил новым председателем Волынской областной государственной администрации Александра Савченко.

Как он написал на своей странице в Facebook, знает нового губернатора 18 лет.

"Это профессиональный, решительный, патриотичный, грамотный, одаренный человек", - сказал президент.

Ранее эту должность занимал Владимир Гунчик. Порошенко назначил его главой Волынской ОГА 24 июля 2014 года.

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Александр Савченко

Справка:

Александр Савченко родился 5 августа 1957 года в селе Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области.

Имеет два высших образования:

в 1979 году окончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения (факультет "Строительные и дорожные машины и оборудование”), получив квалификацию инженера-механика.

в 1994 году - Украинскую академию внутренних дел по специальности "правоведение", получив квалификацию юриста.

Служил в рядах ВСУ и проходил службу в органах внутренних дел Украины.

По последним данным, у Александра Савченко есть жена Ирина. Также у них есть дочь - Надежда Савченко.

С 2007 по 2010 год Савченко работал заместителем министра внутренних дел Украины начальник милиции общественной безопасности МВД.

С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом народного депутата Развадовского.

В 2014 году также работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками НАК "Нафтогаз Украины".

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