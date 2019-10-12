Порошенко на заседании ассамблеи НАТО назвал 7 шагов для избежания ловушки Кремля

Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

Об этом сообщает пресс служба политсилы. Порошенко поблагодарил за надежную поддержку Украины со стороны союзников Североатлантического альянса в вопросе противодействия продолжающейся агрессии Кремля против нашего государства.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил приоритетных семи шагах, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины в Донбассе.

Пресс-служба ЕС

"Формула Штайнмайера", в ее согласованном виде, является чрезвычайно опасной, если ее рассматривать в отрыве от "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Ее определяющими элементами, среди прочего, должны быть вывод российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных военизированных формирований, переход украинского-российского участка границы под контроль Украины.

Подчеркнуто, что уже сегодня Украина де-факто защищает восточную границу Североатлантического альянса.

Призвано к началу предметной дискуссии на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе в свете саммита НАТО в Лондоне в декабре 2019 года.

Глава "Европейской Солидарности" отметил, что его партия будет и впредь надежно стоять на страже эффективного воплощения курса евроатлантической интеграции государства, приоритетность которого является требованием Конституции Украины.

Члены комитетов отметили значительный вклад Порошенко в процессе реформирования Украины и интеграции страны с Европейским Союзом и НАТО.

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