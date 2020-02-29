Порошенко мстят и угрожают арестом из-за его позиции - New York Times

Уголовные производства против пятого президента Украины, лидера оппозиции Петра Порошенко - это политически мотивированное месть власти, которая таким образом наследует Виктора Януковича. Об этом говорится в статье "Нью-Йорк Таймс" "Украина грозит арестом бывшему президенту".

Издание отмечает, что нынешняя власть в Украине угрожает арестом бывшему президенту Порошенко, возглавляющего оппозиционную фракцию в парламенте.

"Украинские следователи в пятницу допросили бывшего президента Украины Петра А. Порошенко, угрожая арестовать его, если он не появится - но все больше хор критиков, включая Европейский Союз, расценивают это как политически мотивированную месть", – пишет издание.

Петр Порошенко

В статье проводится аналогия с политическими преследованиями, которые устроил Виктор Янукович после победы на президентских выборах, посадив свою оппонентку и других оппозиционеров.

"Нью-Йоркском Таймс" отмечает, что Петр Порошенко - это не просто бывший президент, но и выдающийся политический соперник действующего президента.

Следователи возбудили против Порошенко 16 различных уголовных дел, в которых он имеет статус свидетеля.

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Одна из дел, которое инкриминируют Порошенко - это дело о Минских соглашениях, отмечает издание. Оно касается переговоров Порошенко при посредничестве Германии и Франции по соглашению об урегулировании с Россией в 2015 году. Непонятно, как любой украинский лидер мог бы достичь более выгодной сделки в то время, тогда как российские и сепаратистские силы окружили тысячи украинских солдат на востоке Украины, и резня казалась неизбежной, - резюмирует автор статьи.

"Разве власть не понимает, что такие действия вредят не мне - потому что меня поддерживают люди - а дискредитируют страну в целом и правовую систему в частности?" - отмечает Петр Порошенко.

Издание также сообщило, что Офис президента Зеленского в своем комментарии отрицал какую-либо причастность к расследованию, которое сейчас ведется в отношении Порошенко. "Офис Президента не имеет никакого влияния на правоохранительные и судебные системы", - говорится в сообщении.

Но даже критики пребывания на посту президента Порошенко отмечают, что в этих делах очевидна четкая предвзятость. Издание приводит мнение адвоката семей Небесной Сотни, правозащитницы Марины Лиличенко. "Я не поддерживаю ни одной из сторон в этом деле, но все свидетельствует о том, что она политическая".

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Европейская солидарность" предостерегли власть от политических преследований Порошенко.

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