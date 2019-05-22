Порошенко говорит, что дела против него открывают по жалобам врагов Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что расследования, в которых он фигурирует, были начаты по жалобам врагов Украины.

Таким образом прокомментировал политик обвинения в свою сторону в среду, 22 мая, на Книжном арсенале в Киеве. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам экс-президента, уголовные преследования ознаменовали начало парламентской избирательной кампании.

"Я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые исходят не от моих врагов, а от врагов Украины", – сказал он.

Петр Порошенко Украина.ру

По словам Порошенко, он не позволит возложить на власть Украины ответственность за якобы совершенную "провокацию", в результате которой украинские корабли попали в плен России.

Экс-президент заявил, что готов отвечать на обвинения по поводу того, что он якобы надавил на кого-то, чтобы украинская церковь получила Томос.

Порошенко также рассказал о поданном представлении, в котором его обвинили в том, что позволив контрнаступление ВСУ, в результате которого было освобождено 2/3 оккупированного Донбасса, он совершил преступление против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали расследовать правомерность действий Порошенко.

Дело завели после встречи руководителя САП Назара Холодницкого и бывшего владельца компании "Енергомережа" Дмитрия Крючкова.

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