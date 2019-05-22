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Порошенко говорит, что дела против него открывают по жалобам врагов Украины

9.9тЧитать материал на украинском

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что расследования, в которых он фигурирует, были начаты по жалобам врагов Украины.

Таким образом прокомментировал политик обвинения в свою сторону в среду, 22 мая, на Книжном арсенале в Киеве. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам экс-президента, уголовные преследования ознаменовали начало парламентской избирательной кампании.

"Я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые исходят не от моих врагов, а от врагов Украины", – сказал он.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Украина.ру

По словам Порошенко, он не позволит возложить на власть Украины ответственность за якобы совершенную "провокацию", в результате которой украинские корабли попали в плен России.

Экс-президент заявил, что готов отвечать на обвинения по поводу того, что он якобы надавил на кого-то, чтобы украинская церковь получила Томос.

Порошенко также рассказал о поданном представлении, в котором его обвинили в том, что позволив контрнаступление ВСУ, в результате которого было освобождено 2/3 оккупированного Донбасса, он совершил преступление против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали расследовать правомерность действий Порошенко.

Дело завели после встречи руководителя САП Назара Холодницкого и бывшего владельца компании "Енергомережа" Дмитрия Крючкова.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Специализированная антикоррупционная прокуратура
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А! Кругом враги! Украина в огне! Кто выбрал зеленского - чемодан, вокзал, Россия! Вас, отщипенцев, тут никто не держит! Нам не нужны референдумы, мы и без вашего ватного мнения как-нибудь разберёмся.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
да не дарагой,вот переворот был делом рук врагов.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Вернувшийся беглец Портнов объединил свои усилия с Шуфричем и они вместе закидали правоохранительные органы Украины заявлениями о совершенных Петей Порошенко преступлениях. Это была старая заготовка и она сработала, пусть теперь Порошенко "благодарит" своего ставленника Ю.Луценка, который за все время руководства ГПУ, так и не удосужился повыгонять с насиженных мест прокурорский планктон, который прочно врос в фундамент прокуратуры и остаётся недвижимым независимо от смены президентов и власти в стране. А теперь этот планктон, переживший Порошенко, начнет рвать его и его бизнес, и там есть чем поживиться.
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Как говорят в таких случаях: так неужели ребята зря погибли на майдане от рук кровожадного агрессора Путина?
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