В Раде задумали уголовно наказывать за унижение Революции Достоинства

Провокационные высказывания относительно Революции Достоинства, которые звучат в эфирах телеканалов от политиков, должны быть уголовно наказуемыми.

В комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий рассказал, что многие законодательные инициативы, которые могли бы снизить пророссийское влияние на телеканалы, не проходят из-за недопонимания партнеров по коалиции.

"Я не понимаю, почему, когда есть откровенные враги государства, люди, которые получают деньги из России, поддерживаются Москвой для того, чтобы они заняли здесь власть и откатили все назад, с ними никто не борется - для меня загадка", - говорит нардеп.

Высоцкий считает это "это глупостью либо злым умыслом".

На вопрос, можно ли вводить уголовную ответственность на такие высказывания, учитывая действие свободы слова в Украине, Высоцкий пояснил: "В Германии тоже действует свобода слова, это очень либеральная страна, одна из главных стран западной демократии, и попытайтесь выйти в Германии и в публичном месте кинуть зигу. Я посмотрю, что с этим человеком будет и сколько он будет сидеть".

Народный избранник уверен, что законопроект о введении уголовной ответственности за унижение Революции Достоинства должен быть разработан и принят.

"Каждое государство, если оно не оберегает свои национальные святыни и свою историю, она в итоге теряет государственность. Я думаю, что нам этот законопроект стоит принимать", – считает он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в Армении сотни активистов оппозиционного движения, выступающие против премьерства Сержа Саргсяна, разбившись на группы, начали блокировать улицы Еревана.