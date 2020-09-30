Помощник Притулы заразился коронавирусом

Шоумен и кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула может быть болен коронавирусом.

Журналист Василий Голованов в эфире телеканала "Украина 24" вечером в среду, 30 сентября, сообщил, что Притула был приглашен в студию программы "№1", однако не смог прийти из-за того, что у его помощника обнаружили COVID-19.

"Чтобы не подвергать опасности гостей нашей студии он извинился и сказал, что в следующий раз..." – рассказал ведущий.

Как писал OBOZREVATEL, 29 сентября пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Он отметил, что вынужден прекратить все свои поездки, а лечение будет проходить дома.

30 сентября стало известно, что нардеп из партии Порошенко Яна Зинкевич также заболела COVID-19.