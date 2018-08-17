Полушагов мало: в Раде снова выступили за визовый режим с РФ

Украина не должна предпринимать условные полушаги в отношении России, закрывая ж/д сообщение между странами, поскольку Киев и Москва де-факто находятся в состоянии войны.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины от Радикальной партии Юрий Чижмарь, подчеркнув, что Украина должна вводить те "режимы сосуществования двух стран, которые и предполагает состояние войны".

"Если мы не будем правдивыми в той ситуации, в которой оказалась страна, и будем делать полушаги, то, с одной стороны, мы разбалансируем свое население, потому что оно не будет понимать, где мы живем. А с другой стороны, мы не будем иметь твердой позиции в международных институтах, где мы защищаем страну", – отметил нардеп.

Также он подчеркнул, что поддерживает введение визового режима для российских граждан.

"Я не возражаю, чтобы российские художники и люди, которые имеют бизнес в Украине, ездили в Украину. Но они должны заранее знать, что если они едут, то должны получить визу. Потому что не может пограничник за 5 минут оценить, человек едет с добрыми или дурными намерениями, является ли он в определенных списках, есть относительно него возражения со стороны различных правоохранительных органов относительно въезда в Украину, не числится ли он в определенных террористических или других организациях. Надо все это сверить", – считает Чижмарь.

Напомним, еще в конце 2017 года большинство граждан Украины не поддерживали визовый режим с РФ.

При этом накануне министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в транспортном сообщении с Россией.

Также отметим, что российские железные дороги (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.