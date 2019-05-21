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Полторак пошел на компромисс после встречи с Зеленским

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Степан Полторак останется на должности министра обороны до решения Верховной Рады.

Об этом он заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Администрации президента, передает "Укринформ".

"Я буду исполнять свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение. Потому что, когда страна находится в состоянии войны, очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства", — сказал Полторак.

Степан Полторак

Степан Полторак

Пресс-служба Минобороны

По его словам, Зеленскому о своей отставке он сообщил накануне инаугурации. "Я дождался, когда он (Владимир Зеленский. — Ред.) присягнет народу Украины и подал рапорт", — уточнил Полторак.

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"Что касается моей работы... я сделал все возможное для того, чтобы мы создали армию за пять лет. И мне точно не стыдно смотреть в глаза и вам, и всем украинцам", — заявил министр.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Степан ПолторакВладимир Зеленский
Место
Украина
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Предложил лососнуть, киборг всегда за.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Зеленский объявил свою долю, Полторак согласился.
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Вот это подвиг!Настоящий боевой генерал!
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Хмельницкий Данил, да херой вовсе
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