Полторак пошел на компромисс после встречи с Зеленским

Степан Полторак останется на должности министра обороны до решения Верховной Рады.

Об этом он заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Администрации президента, передает "Укринформ".

"Я буду исполнять свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение. Потому что, когда страна находится в состоянии войны, очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства", — сказал Полторак.

Степан Полторак Пресс-служба Минобороны

По его словам, Зеленскому о своей отставке он сообщил накануне инаугурации. "Я дождался, когда он (Владимир Зеленский. — Ред.) присягнет народу Украины и подал рапорт", — уточнил Полторак.

"Что касается моей работы... я сделал все возможное для того, чтобы мы создали армию за пять лет. И мне точно не стыдно смотреть в глаза и вам, и всем украинцам", — заявил министр.

Как писал OBOZREVATEL:

Министр обороны Украины Степан Полторак 20 мая попросил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уволить его с занимаемой должности.

До этого аналогичное заявление сделали глава СБУ Василий Грицак и все его заместители.

Также о своей отставке заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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