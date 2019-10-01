"Политические никто выбирают, кого скажут": Береза сделал выпад в сторону "Слуги народа"

Народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза считает, что "Слуга народа" в вопросе выбора руководства партии, которое анонсировали в политсиле, согласится с любым решением, которое примут на Банковой.

Об этом он написал на своей странице в Facebоok. Береза сравнил выборы главы партии с выборами премьер-министра и голосованием за законопроекты в Раде.

"Если учесть, как проходил выбор премьер-министра и как проходит голосование законопроектов в ВР, за которые нардепы от "Слуги народа" голосуют не читая, то выборы главы партии пройдут на улице Банковой на 4-ом этаже в ОП, а на съезде утвердят того, кого скажут", - написал Береза.

Борислав Береза Facebook Борислава Березы

Он напомнил высказывание Никиты Потураева о том, что новоизбранные депутаты "политические никто", а избиратель искал людей Зеленского.

"Каждый нардеп "Слуги народа" хорошо помнит слова Никиты Потураева, сказанные им в Трускавце: "Вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка. Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Все вы - политически никто. А "политическое никто" не может выбирать себе лидера. Они соглашаются с выбором, сделанным за них. Это их судьба", - подчеркнул Береза.

Отметим, что Дмитрий Разумков объявил о своем уходе с поста главы партии "Слуга народа". Он отметил, что на съезде партии ее члены выберут нового главу политсилы. Разумков заверил, что внутри партии нет никаких проблем, дело в том, что ему сложно совмещать должность спикера Верховной Рад с главой партии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин рассказал, что политическая сила не будет лишать мандатов двух своих депутатов, которых поймали на голосовании в Раде за отсутствующих коллег.

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