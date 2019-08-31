Пойдут в наступление? Российские войска приготовились захватывать территории с моря

В пятницу, 30 августа, Минобороны России провели в аннексированном Крыму на полигоне "Опук" военные учения, целью которых было отработать "захват позиций" с моря.

В учениях были задействованы более 10 кораблей и судов обеспечения, около 20 единиц авиационной техники, порядка 100 единиц боевой, специальной военной техники и более одной тысячи военнослужащих Черноморского флота России. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"По замыслу учения подразделениям морской пехоты Черноморского флота поставлена задача при поддержке корабельных сил, морской авиации флота и армейской авиации Южного военного округа осуществить захват плацдарма, закрепиться на нем и перейти в дальнейшее наступление вглубь позиций условного противника", – говорится в сообщении.

Учения российских военных на полигоне "Опук" в 2016 году function.mil.ru

Также известно о проведении на крымском полигоне "ракетных, артиллерийских стрельб и бомбометании по береговым целям".

Отмечается, что "учения проводятся в акватории Черного моря и на 6 полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове и в соседней России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экипажи истребителей Су-27 и Су-30 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа России отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией (аннексированный Россией Крым).

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