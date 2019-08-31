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Пойдут в наступление? Российские войска приготовились захватывать территории с моря

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В пятницу, 30 августа, Минобороны России провели в аннексированном Крыму на полигоне "Опук" военные учения, целью которых было отработать "захват позиций" с моря.

В учениях были задействованы более 10 кораблей и судов обеспечения, около 20 единиц авиационной техники, порядка 100 единиц боевой, специальной военной техники и более одной тысячи военнослужащих Черноморского флота России. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"По замыслу учения подразделениям морской пехоты Черноморского флота поставлена задача при поддержке корабельных сил, морской авиации флота и армейской авиации Южного военного округа осуществить захват плацдарма, закрепиться на нем и перейти в дальнейшее наступление вглубь позиций условного противника", – говорится в сообщении.

Учения российских военных на полигоне "Опук" в 2016 году

Учения российских военных на полигоне "Опук" в 2016 году

function.mil.ru

Также известно о проведении на крымском полигоне "ракетных, артиллерийских стрельб и бомбометании по береговым целям".

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Отмечается, что "учения проводятся в акватории Черного моря и на 6 полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове и в соседней России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экипажи истребителей Су-27 и Су-30 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа России отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией (аннексированный Россией Крым).

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
И что за новость? Учения обычные у них, а к нам как эта новость относится?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Рагули, пора доставать припрятанные Георгиевские ленточки . Россия идёт к вам)))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Пархоменко Андрей, Нормальные украинцы перебрались жить в Россию. А на Украине остался один сброд, вроде Кожедуба.
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Пигин Макс, читаю и удивляюсь. Почему россияне отвечают с юмором, а наши плюются грязью? Или тут украинцев адекватных нет? Ищу, не могу найти.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия готова к войне с россией! окропим красненьким! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы!
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