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"Похожа на Россию Путина!" Портников предрек судьбу Украине после выборов

6.8т Читать материал на украинском

Украина становится похожа на Россию Владимира Путина или на Беларусь Александра Лукашенко.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на Еспресо после проведения внеочередных парламентских выборов, на которых большинство голосов получила партия президента страны.

"Причем даже не на Россию раннего Путина, а на страну, в которой удалось добиться тотального объединения номенклатуры и населения вокруг нового президента, на страну "Единой России". И не на Беларусь раннего Лукашенко, в которой парламент еще сопротивлялся самоуправству наглого сумасброда, а на Беларусь, в которой законодательная власть просто превратилась в продолжение президентской администрации. Зеленскому удалось пройти путь руководителей двух соседних стран по нейтрализации парламента с куда большей скоростью, чем самим Путину и Лукашенко", – написал он.

Виталий Портников

Виталий Портников

24 канал

Но, по словам Портникова, это вовсе не значит, что уже завтра – или осенью – Украина превратится в мрачное авторитарное государство, в котором вся власть будет сосредоточена в офисе президента страны, парламент станет "взбесившимся принтером" по образцу Госдумы, судебная власть растворится в исполнительной, а телеканалы будут славить "слугу народа", который превратится в "отца нации".

"Нет, конечно, и Рада будет "принтером", и суды станут послушны, и многие телеканалы – лояльны", – добавил он.

Портников уточнил, что весь этот банкет должен кто-то оплачивать.

"Путин и Лукашенко – не самые выдающиеся политики современного мира. И на население им плевать. Но у Путина были нефтедоллары, а у Лукашенко – российские подачки. Путинский режим выстроен именно на доходах от продажи энергоносителей, лукашенковский – на крохах с барского стола, на паразитировании на российской экономике", – отметил журналист.

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По его словам, выстроить авторитарный режим на кредитах международных финансовых организаций не удавалось еще никому.

"Украину, как всегда, спасет ее бедность, отсутствие у большинства населения государственного инстинкта и готовность народа к сопротивлению в ситуации, когда его ожидания не оправдываются. Россиян в решительной борьбе против авторитаризма всегда останавливал именно имперский инстинкт, боязнь "разрушить Россию" вместе с режимом. У белорусов такого инстинкта нет, но и способности к сопротивлению не наблюдается. А вот то, что у украинцев сочетаются и то, и другое, и третье, делает украинский народ великим разрушителем – и разрушителем чужих империй, и разрушителем любых попыток построить авторитаризм, и разрушителем своего собственного будущего", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Согласно данным Национального экзит-пола, наибольшее количество нардепов в парламент приведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

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Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Что-то "обоз" повторяется, разве статья "Украинский народ – великий разрушитель", не то же самое ? Странная какая-то любовь к статьям Портникова, если не сказать больше.
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Семенич Сем
Семенич Сем
Хорошо-там где нас нет !, )))))))) Это правильно подмечено , не долго. Теперь га обозе нужно правильными словами и буквами комменты писать , чтоб обозу это нравилось ))))))))
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
И что-то мне подсказывает, недолго мой коммент провесит на не модерированном "обозе".
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