"Неформал": психолог объяснил скандальный "прикид" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский нарушает официальный дресс-код, слушаясь рекомендаций своей команды.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал психолог, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Андрей Гирник. "Я не думаю, что это его личный вкус. Это имидж, а не личный выбор", - заметил он.

"Мне кажется, его команда рекомендует ему поддерживать определенный имидж человека из народа, неформала, человека, который не зажат в рамки условностей", — пояснил психолог.

Владимир Зеленский на выборах президента Украины LB.ua

Он признал: в этом есть и негатив, и позитив. С одной стороны, сторонники Зеленского, "безусловно, позитивно воспринимают такие вещи. Это как сигналы, подтверждающие, что он свой". С другой же стороны, часть граждан, которая не поддержала Зеленского на президентских выборах, против подобного стиля поведения, считая, что общепринятые нормы, протокол и прочее "не следует нарушать".

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По прогнозам психолога, "подобный стиль поведения, скорее всего, будет продолжен. Будут находиться оправдания, почему должен быть именно такой стиль поведения. Потому что отказ от своего стиля будет означать признание своей ошибки. Я убежден: команда Зеленского не готова признавать свои ошибки".

Гирник заметил: не следует делать выводы о личности Зеленского, принимая в расчет только стиль в одежде. "Но, если говорить о речи, стиле поведения, то я думаю, что здесь больше его личного, чем командного".

В этом контексте психолог сказал: "Я думаю, что Зеленский сознательно или не сознательно реализует программу: "мы не такие, как наши предшественники". В плане стиля поведения ему это не сложно, потому что он так себя вел и до избрания".

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