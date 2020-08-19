Меня часто спрашивают.

Почему в Украине витамины дороже чем на IHerb !?

Так как мы являемся официальным импортёром в Украину известных американских и немецких витаминных брендов таких как Jarrow, Child Life, ZeinPharma я могу вам рассказать ПОЧЕМУ.

Вот.

Приехал к нам американский жир печени трески.

Произведён в США. Прямая поставка из США. На руках все документы и все необходимые американские сертификаты.

Но украинский ветеринарный контроль на таможне заворачивает груз.

- А докажите, что он хороший?

- Вы еб*нулись. Это произведённый в Америке витамин со всеми американскими лабораторными анализами и сертификатами на руках.

Нет.

Им не подходят американские сертификаты. Не верят украинские Таможенные ветеринары американским сертификатам и останавливают весь груз.

Ой.

И тут вот еще какое совпадение - пятница. Дальше выходные. Простой. Выгрузка. Загрузка. И тд и тп.

Дальше. Цирк.

Отбор образцов для анализа - минимальный вес образцов, который им нужен 1,5 кг. Вы себе вообще представляете витамины в баночках, которых должны безвозвратно и безвозмездно отобрать СУКА 1,5 кг.

Ну вот забрали 7 банок.

Это ведь деньги.

Взяли деньги за отбор образцов.

Взяли деньги за украинские анализы.

Взяли деньги за хранение партии на время анализов.

Взяли деньги за простой.

Внимание!!!

Чтобы через СУТКИ дать заключение, что все ок.

Что вы БЛ*ДЬ там анализировали сутки в своей украинской ветеринарной лаборатории после американских лабораторий, американских подтверждённых стандартов и всех американских сертификатов?!

И так каждую поставку.

При том, что мы возим только произведённое в Германии и США.

Пробиотики мучают.

Колострум мучают.

Омега мучают.

Нас мучают.

И вот этот весь бардак и беспредел ложится в итоге в стоимость каждой баночки витаминов, которые вы здесь покупаете.

Потому что в Украине все заточено под то, чтобы бизнесу выесть чайной ложечкой весь мозг, за*бать тебя до икотки и замучать тебя абсурдными проверками.

И каждый раз.

Тебя трахают ни за что и тебе как бы намекают. Ну вот нафиг вы официально все делаете - ну вы бы уже как-то договорились, чтоб вас в следующий раз опять не останавливали.

А ты все веришь.

Что в следующий раз будет по-другому. Что старых сменят новые и они то точно уберут весь этот абсурд. Но нет - в следующий раз все повторяется опять и опять.

Ничего не меняется.

Иногда.

Мне кажется, что мы уже практически единственные остались, кто возит витамины официально и платит все налоги.

Нах*я, спрашиваю себя я.

Любой.

Повторяю, любой нормальный предприниматель уже давно послал бы этих уродов нах*р и возил бы все витамины в сумках, в авто из США, в частных посылках.

А ведь они именно этого и хотят.

Чтобы дальше зарабатывать со всей этой контрабанды пропуская ее в обход налогов - на вес.

А мы возим официально, платим все налоги, чтобы терпеть эти тупые заточенные под коррупцию проверки, а потом ещё и краснеть перед покупателями, потому что в Украине одна и та же банка витаминов стоит дороже, чем на IHerb.

Теперь и вы знаете.

Вот почему.

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