Почему в 2018? Порошенко ответил на вопрос OBOZREVATEL о единой церкви

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что начал заниматься вопросом создания единой православной церкви в 2014 году, задолго до вынесения этого процесса на публику.

Так президент ответил на вопрос журналисту OBOZREVATEL Виталию Тысячному во время пресс-конференции 16 декабря с представителями СМИ в Мистецькому арсеналі в Киеве.

"Почему вы инициировали этот процесс именно весной 2018, а не 2017 и 2016? И почему вы смогли, а ваши предшественники нет?" — спросил корреспондент.

"Я никогда не обсуждал предшественников. И не буду этого делать. Сейчас все говорят, что они пытались это сделать, но не смогли. Хотя я благодарен всем за поддержку, которая была мне оказана как президенту Украины", — сказал Порошенко.

Пресс-конференция 16 декабря Скрин видео

"Почему в 2018? Я начал заниматься этим еще в 2014 году. Первая встреча с Вселенским патриахом случилась еще в 2016 году. Было нужно два года, чтобы мы вышли в публичную плоскость. Кстати, должен сказать, что после той встречи большинство людей говорило, что у нас ничего не выйдет. Я же говорил, что это стоит того и мы создаем Украину.

Если вам хочется мое личное мнение, то раньше просто не было Воли Божьей. Без этого не обошлось. В том числе и вчера на соборе, когда несколько человек уже хотели покидать собор, то он их удержал. Господь Бог в этом процессе точно с Украиной", — сказал президент.

Пресс-конференция 16 декабря OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля.

Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.