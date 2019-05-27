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"Победили проукраинские силы": Порошенко отреагировал на итоги выборов в Европарламент

1.4тЧитать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что провал правых и популистских сил на выборах в Европарламент доказал то, что европейское общество остается верным своим ценностям.

Кроме того, он подчеркнул, что это является сигналом того, что у власти снова остались друзья Украины. Поздравления по этому поводу Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"С оптимизмом воспринимаю результаты выборов в Европарламент. Не оправдались пессимистические прогнозы относительно успеха популистов, правых и евроскептиков. Граждане ЕС четко подтвердили приверженность и поддержку интеграционным процессам на европейском континенте. Приветствую близкую мне политическую семью Европейской народной партии с первым местом. Здоровые проевропейские, а главное для нас – проукраинские политические силы получили большинство. Сложная, но такая нужная для всей Европы победа", – написал он.

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Порошенко также выразил надежду на то, что Европарламент, как и Европейский совет и Еврокомиссия активно будут поддерживать европейский прогресс Украины.

"Европейская солидарность всегда была для нас превыше всего. Важно не терять момент и действовать уже сейчас!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • С 23 по 26 мая в Европейском союзе прошли выборы в Европарламент. В 28 странах миллионы жителей ЕС избирали более 700 депутатов, которые и будут во многом определять политику континента на ближайшие пять лет.

  • Больше всего мест – 179 – получила "Европейская народная партия". На втором месте оказался "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" –150 мест. На третьем – движение президента Франции Эммануэля Макрона вместе с "Альянсом либералов и демократов за Европу" – 107 мандатов. "Зеленые" получили 70 мест.

  • Праворадикальные Альтернатива для Германии и Австрийская партия свободы набрали меньше голосов, чем на последних национальных выборах.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Европарламент
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Антошин Денис
Антошин Денис
Хотелось бы знать, когда посадят Порошенко
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леня зе
леня зе
опять на стакане .
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Федоров Федор
Федоров Федор
Какой же он все же смешной)
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