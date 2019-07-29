По стопам Лещенко и Наема? В "Слуге народа" наметился раскол

Мажоритарщики в партии "Слуга народа" захотели создать отдельную группу.

Об этом сообщил журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас объединение состоит из пяти человек.

"Друзья! Решили создать в новом парламенте депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием "Справедливость". Присоединяйтесь", - написал он.

Также Дубинский прикрепил фото, на котором, очевидно, показал еще двух членов группы - блогера Александра Куницкого и журналистку "плюсов" Ольгу Василевскую-Смаглюк.

Уже сейчас Куницкого и Дубинского сравнивают с нардепами Сергеем Лещенко и Мустофой Наемом, которые попали в политику после того, как стали известными журналистами. В Верховной Раде они также со временем "отстранились" от своей партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "Слуге народа" разгорелся скандал из-за кресла главы фракции. Дубинский жестко "напал" на четвертого номера в списке партии.

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