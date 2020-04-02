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2 апреля • обновлено в 19:38
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"Пленки Ермака": партия Вакарчука призвала главу Офиса Зеленского "самоизолироваться" от политики

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Партия "Голос", лидером которой до недавнего времени был Святослав Вакарчук, призвала главу Офиса президента Андрея Ермака приостановить свои полномочия на время расследования коррупционного дела, в котором фигурирует его брат Денис.

С таким заявление выступила заместитель главы партии, народный депутат Инна Совсун, заявление которой опубликовала пресс-служба "Голоса".

"То, что мы увидели на записях - бесспорно является основанием для расследования. Учитывая то, какова роль главы ОП в стране, продолжение его работы в должности является огромным риском. Ведь расследование можно использовать для давления на решения, от которых зависит судьба государства.

Именно поэтому партия "Голос" считает, что Андрей Ермак должен уйти в политическую самоизоляцию. До окончания расследования. Команда Зеленского обещала нулевую толерантность к коррупции. Надо просто выполнять обещания", – сказано в заявлении.

Инна Совсун

Инна Совсун

goloszmin.org

Лерос и Ермак

Лерос и Ермак

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.

  • По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

  • Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

  • Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".

  • Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.

  • Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

  • 1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.

  • Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.

  • А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Пленки Ермака
Персона
Инна Совсун
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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