"Пленки Ермака": партия Вакарчука призвала главу Офиса Зеленского "самоизолироваться" от политики

Партия "Голос", лидером которой до недавнего времени был Святослав Вакарчук, призвала главу Офиса президента Андрея Ермака приостановить свои полномочия на время расследования коррупционного дела, в котором фигурирует его брат Денис.
С таким заявление выступила заместитель главы партии, народный депутат Инна Совсун, заявление которой опубликовала пресс-служба "Голоса".
"То, что мы увидели на записях - бесспорно является основанием для расследования. Учитывая то, какова роль главы ОП в стране, продолжение его работы в должности является огромным риском. Ведь расследование можно использовать для давления на решения, от которых зависит судьба государства.
Именно поэтому партия "Голос" считает, что Андрей Ермак должен уйти в политическую самоизоляцию. До окончания расследования. Команда Зеленского обещала нулевую толерантность к коррупции. Надо просто выполнять обещания", – сказано в заявлении.
Инна Совсун
goloszmin.org
Лерос и Ермак
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".
Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.
Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".
Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
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