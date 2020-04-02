"Пленки Ермака": партия Вакарчука призвала главу Офиса Зеленского "самоизолироваться" от политики

Партия "Голос", лидером которой до недавнего времени был Святослав Вакарчук, призвала главу Офиса президента Андрея Ермака приостановить свои полномочия на время расследования коррупционного дела, в котором фигурирует его брат Денис.

С таким заявление выступила заместитель главы партии, народный депутат Инна Совсун, заявление которой опубликовала пресс-служба "Голоса".

"То, что мы увидели на записях - бесспорно является основанием для расследования. Учитывая то, какова роль главы ОП в стране, продолжение его работы в должности является огромным риском. Ведь расследование можно использовать для давления на решения, от которых зависит судьба государства.

Именно поэтому партия "Голос" считает, что Андрей Ермак должен уйти в политическую самоизоляцию. До окончания расследования. Команда Зеленского обещала нулевую толерантность к коррупции. Надо просто выполнять обещания", – сказано в заявлении.

Инна Совсун goloszmin.org

Лерос и Ермак

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