Главная Новости
30 марта • обновлено в 15:14
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Пленки Ермака": брат главы ОП ответил на обвинения

3.8т
Читать материал на украинском

Брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис опроверг информацию о том, что он якобы договаривался с кем-то о трудоустройстве на государственную должность.

Как заявил Ермак в комментарии "Бабелю", на обнародованных нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом видео он обсуждает проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин.

Человек, похожий на Дениса Ермака

Человек, похожий на Дениса Ермака

Скрин видео

"Жулики, нарезка… Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того что не рассмотрели на Кабмине (отписки, больше 50), но и лично меня и брата облили грязью", – отметил он.

По словам Ермака, он не помнит, с кем именно встречался в тот момент.

"Вы знаете, я всегда открыто со всеми встречаюсь, не шепчусь (видно на видео) и не знаю, кто мог специально придумать такой вброс. Врагов, думал, нет у меня, а вот оказалось, что их более чем", – подчеркнул брат главы Офиса президента.

Он пожаловался, что все его достижения и репутация теперь уничтожены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

  • Сам глава ОП Андрей Ермак заявил, что подал заявления в СБУ и ГБР по факту распространения видео. Он обвинил Лероса в клевете.

  • Вскоре в сети появилось новое видео с человеком, похожим на Дениса Ермака – брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – который якобы договаривается с собеседником о коррупционной схеме.

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Борьба с коррупцией в Украине Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
политика коррупция Офис президента видео скандалы
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
24
21
Смешно
0
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Сначала идея, затем план и его одобрение, потом делать. А если этого нет, то перед вами жуликоватая наглая рожа, которая кирпича просит
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванович Василий
Иванович Василий
Про девочку в нарезке и то, что этот вопрос не достаточно готов, так как - не опробовали ее в деле - ничего не сказал, плут?! Ни одному слову не верю.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иванович Василий
Иванович Василий
предлагаю назвать нарезку - Проект "Красивая не опробованная в мин-деле девушка", поданный в системе обращения граждан в Кабмин.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги