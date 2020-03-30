"Пленки Ермака": брат главы ОП ответил на обвинения

Брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис опроверг информацию о том, что он якобы договаривался с кем-то о трудоустройстве на государственную должность.

Как заявил Ермак в комментарии "Бабелю", на обнародованных нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом видео он обсуждает проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин.

Человек, похожий на Дениса Ермака Скрин видео

"Жулики, нарезка… Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того что не рассмотрели на Кабмине (отписки, больше 50), но и лично меня и брата облили грязью", – отметил он.

По словам Ермака, он не помнит, с кем именно встречался в тот момент.

"Вы знаете, я всегда открыто со всеми встречаюсь, не шепчусь (видно на видео) и не знаю, кто мог специально придумать такой вброс. Врагов, думал, нет у меня, а вот оказалось, что их более чем", – подчеркнул брат главы Офиса президента.

Он пожаловался, что все его достижения и репутация теперь уничтожены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

Сам глава ОП Андрей Ермак заявил, что подал заявления в СБУ и ГБР по факту распространения видео. Он обвинил Лероса в клевете.

Вскоре в сети появилось новое видео с человеком, похожим на Дениса Ермака – брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – который якобы договаривается с собеседником о коррупционной схеме.

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

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