Таємні сесії та таємні виконкоми для "своїх" у Черкасах безкарно не пройдуть. Ніхто і ніколи не буде таємно від громади ділити міський бюджет і землю, чого не було навіть за часів Януковича.

За фактом проведення "канівської" сесії Черкаської міської ради мною підписане повідомлення про підозру міському голові м. Черкаси, яке сьогодні вручено останньому прокурором міста.

Міський голова підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351 КК України, а саме у перешкоджанні діяльності депутатів Черкаської міської ради.

На жаль, міський голова, замість того, щоб у передбачений законом спосіб процесуальним шляхом реалізовувати своє право на захист, як хлопчисько кілька днів бігав від слідчих та прокурорів, а в момент вручення повідомлення про підозру ганебно ховався в "Мерседесі" преміум класу, оформленому звичайно ж не на себе, а на рідного брата, що було зафіксовано на відео у присутності понятих. Але як кажуть, маємо те, що маємо. Нехай мешканці міста знають за кого вони голосували.