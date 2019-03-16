|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Наркоманы и проститутки — зло": озвучен прогноз по легализации марихуаны в Украине

607Читать материал на украинском

Петиция о легализации марихуаны в Украине набрала 25 тысяч голосов. Этого достаточно для вынесения вопроса на рассмотрение Верховной Рады, но вряд ли народные депутаты решатся поднимать его до парламентских выборов осенью 2019 года.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он добавил, что большинство избирателей – люди в возрасте, и для них тема наркотиков чужда.

"Думаю, если у нас наберется достаточное количество депутатов, они могут вынести это в зал. Политикам будет довольно сложно использовать эту тему. Тем более, если учтем, что большинство избирателей – люди в возрасте, бабушки, для которых главное зло – наркоманы и проститутки", – сказал он.

Новости
''Просто панацея'': врач объяснил пользу марихуаны для ветеранов АТО

Этой темой смогут воспользоваться кандидаты, которые баллотируются ради шутки, уверен эксперт. Он добавил, что большинство политиков консервативны и не готовы к таким решениям.

"Наркоманы и проститутки — зло": озвучен прогноз по легализации марихуаны в Украине

"Вряд ли какой-то политик сможет захватить аудиторию волной легализации каннабиса, чтобы гарантировать себе прохождение в парламент. Для этого как минимум нужна определенная часть депутатов, а большинство из них консервативны. В общем, у нас есть кандидаты, которые баллотируются для веселья, вот они и могут использовать тему каннабиса", – сказал Тизенгаузен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16.30 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Борис Тизенгаузен
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Выборы Президентакандидатмарихуана
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения