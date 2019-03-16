"Наркоманы и проститутки — зло": озвучен прогноз по легализации марихуаны в Украине

Петиция о легализации марихуаны в Украине набрала 25 тысяч голосов. Этого достаточно для вынесения вопроса на рассмотрение Верховной Рады, но вряд ли народные депутаты решатся поднимать его до парламентских выборов осенью 2019 года.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он добавил, что большинство избирателей – люди в возрасте, и для них тема наркотиков чужда.

"Думаю, если у нас наберется достаточное количество депутатов, они могут вынести это в зал. Политикам будет довольно сложно использовать эту тему. Тем более, если учтем, что большинство избирателей – люди в возрасте, бабушки, для которых главное зло – наркоманы и проститутки", – сказал он.

Этой темой смогут воспользоваться кандидаты, которые баллотируются ради шутки, уверен эксперт. Он добавил, что большинство политиков консервативны и не готовы к таким решениям.

"Вряд ли какой-то политик сможет захватить аудиторию волной легализации каннабиса, чтобы гарантировать себе прохождение в парламент. Для этого как минимум нужна определенная часть депутатов, а большинство из них консервативны. В общем, у нас есть кандидаты, которые баллотируются для веселья, вот они и могут использовать тему каннабиса", – сказал Тизенгаузен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

С инициативой легализации марихуаны выступила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, марихуана используется в лечении таких заболеваний, как рак, болезнь Альцгеймера, хроническая боль, эпилепсия и другие.

Однако легализация марихуаны все же несет определенные риски. Врач-нарколог Юрий Пакин предупреждает, что сторонники легализации замалчивают факты о негативном влиянии "травки" на психику человека и быстрое формирование наркотической зависимости.

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