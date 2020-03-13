Зеленский произвел перестановки в верхах СБУ: кого сместили и кем заменили

Президент Украины Владимир Зеленский издал несколько указов, которыми он произвел ряд перестановок в Службе безопасности.

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства 13 марта.

Так, указом №86/2020 Зеленский назначил Василия Малюка первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы. Дмитрий Нескромный, занимавший эту должность, уволен указом №84/2020.

Другим указом №85/2020 начальником Управления СБУ в Днепропетровской области назначен Владимир Краснянский.

Еще двумя указами Зеленский уволил Владимира Киптенко (№83/2020) с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ и Александра Карпенко (№82/2020) с должности заместителя главы СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Нескромный стал заместителем главы Службы безопасности Украины в июле 2019 года.

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