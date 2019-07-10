Первые 100 дней президента: украинцы выдвинули Зеленскому "ультиматум"

За свои первые 100 дней президентства Владимир Зеленский должен постараться снизить тарифы на коммуналку и снять неприкосновенность с народных депутатов.
Такие пожелания украинцы высказали в опросе, который провел Киевский международный институт социологии.
Больше всего – 42,8% опрошенных хотят снижение тарифов на коммунальные услуги.
36,6% украинцев хотят увидеть в парламенте законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента.
Начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на Востоке Украины хотят 33%.
Владимир Зеленский
31,4% респондентов отметили, что хотели бы начала или ускорения расследования наиболее резонансных коррупционных преступлений.
Меньше всего 0,8% респондентов ответил, что в первую очередь нужно перенести Администрацию Президента в другое здание.
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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал пересмотреть законодательство о растаможивании автомобилей на европейских номерах.
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