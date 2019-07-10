Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Первые 100 дней президента: украинцы выдвинули Зеленскому "ультиматум"

30.6т Читать материал на украинском

За свои первые 100 дней президентства Владимир Зеленский должен постараться снизить тарифы на коммуналку и снять неприкосновенность с народных депутатов.

Такие пожелания украинцы высказали в опросе, который провел Киевский международный институт социологии.

Больше всего – 42,8% опрошенных хотят снижение тарифов на коммунальные услуги.

Новости
Мост в "ЛНР": в Кабмине прояснили ситуацию с обещанием Зеленского

36,6% украинцев хотят увидеть в парламенте законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента.

Начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на Востоке Украины хотят 33%.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

31,4% респондентов отметили, что хотели бы начала или ускорения расследования наиболее резонансных коррупционных преступлений.

Меньше всего 0,8% респондентов ответил, что в первую очередь нужно перенести Администрацию Президента в другое здание.

Первые 100 дней президента: украинцы выдвинули Зеленскому "ультиматум"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал пересмотреть законодательство о растаможивании автомобилей на европейских номерах.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
опрос Офис президента
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
99
47
Смешно
15
Интересно
25
Печально
26
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel