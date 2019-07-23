Первое заседание новоизбранной Рады откроет политик-оппозиционер: кто он

Первое заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва откроет депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (№12) Юлий Иоффе.

Так, согласно статье 82 Конституции Украины, заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат. Иоффе является самым старшим – ему 78 лет, пишет "Громадське".

Известно, что оппозиционер являлся нардепом всех созывов Рады, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов). Он был членом КПСС, "Трудовой Украины" Сергея Тигипко, "Республиканской партии Украины" и "Партии регионов".

Верховная Рада atr.ua

В Раде 8-го созыва внефракционный Иоффе (избирался от "Оппозиционного блока") посещал 92% заседаний парламента.

chesno.org Юлий Иоффе

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду.

Согласно данным Национального экзит-пола, наибольшее количество нардепов в парламент приведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

Официальные результаты ЦИК подтвердили это. По данным обработки 98,05% протоколов, больше всего голосов получила партия "Слуга народа" – 43,14%.

В сети показали предварительный список партий, которые 5 лет будут получать государственное финансирование, так как набрали более 2% поддержки.

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