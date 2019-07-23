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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Первое заседание новоизбранной Рады откроет политик-оппозиционер: кто он

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Первое заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва откроет депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (№12) Юлий Иоффе.

Так, согласно статье 82 Конституции Украины, заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат. Иоффе является самым старшим – ему 78 лет, пишет "Громадське".

Известно, что оппозиционер являлся нардепом всех созывов Рады, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов). Он был членом КПСС, "Трудовой Украины" Сергея Тигипко, "Республиканской партии Украины" и "Партии регионов".

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atr.ua

В Раде 8-го созыва внефракционный Иоффе (избирался от "Оппозиционного блока") посещал 92% заседаний парламента.

chesno.org

chesno.org

Юлий Иоффе

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины политика "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А не пора ли ему на пенсию
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