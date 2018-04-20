"Перестаем просить": в Кабмине объяснили, почему Украина рассорилась с соседями

У Украины напряженные отношения с западными соседями, поскольку страна выстраивает свою субъектность как международный игрок.

"Когда страна становится на ноги, как бы это тяжело не было, она выстраивает свою субъектность как международный игрок. Это непросто. Мы начинаем четко формулировать и заявлять свою позицию, перестаем быть просителем, нам есть что предложить", - заявила "Обозревателю" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, конечно, возникает определенное сопротивление со стороны тех соседей, которые являются партнерами и друзьями Украины.

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"Потому что отчасти наши действия могут изменять их субъектность, привычный для них статус или поведение. Наши отношения переходят на другой уровень, мы растем. И это нормальные проблемы. Если будем мудрыми, но настойчивыми, не переступая красных линий, сможем найти баланс между защитой наших интересов и взаимопониманием с соседями. Я говорю о западных соседях, конечно", - подытожила вице-премьер.

Как сообщал "Обозреватель", Венгрия выступила против ВСУ на Закарпатье и объявила Украине новый ультиматум.