Перемирие на Донбассе: начальник Генштаба ВСУ выступил с заявлением

Единичные обстрелы на Донбассе, которые произошли после 00:01 21 июля, нельзя считать срывом Минских договоренностей.

Такое заявление сделал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, пишет "Интерфакс-Украина". По его словам, политические спекуляции на этой теме неуместны и вредят выполнению задач подразделениями Объединенных сил.

"Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов", – сообщил он.

Хомчак заявил, что Минские договоренности продолжают работать. По его словам, если ситуация обострится, то ВСУ готовы к "адекватным и быстрым действиям".

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