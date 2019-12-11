Пел и высовывал язык: Богдан за спиной у Зеленского удивил нелепым поведением

Глава Офиса президента Андрей Богдан во время брифинга Владимира Зеленского после саммита в Нормандском формате в Париже начал петь, мешая президенту отвечать на вопрос журналиста.

Соответствующее видео попало в сеть. Чиновник начал напевать слова, похожие на песню "Холодно" Святослава Вакарчука, громко смеялся и высовывал язык (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

Богдан стоял за спиной президента. Он показательно перебивал журналиста и говорил "спасибо-спасибо", а потом начал петь "Холоднооо..".

Андрей Богдан пел на брифинге Владимира Зеленского Скриншот

Когда брифинг закончился, Богдан шел к выходу и пел "Дякуууємооооо".

Сам президент на выходки Богдана никак не отреагировал и продолжал отвечать журналистам. К слову, пресс-секретарь президента Юлия Мендель и его помощник Кирилл Тимошенко с пения Богдана смеялись.

Как писал OBOZREVATEL, главу Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана заподозрили в незаконном пользовании услугами государственной охраны и получении автомобильных номеров для прикрытия

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