Совместные патрули на Донбассе: "слуги" странно отреагировали на идею Зеленского

В "Слуге народа" неожиданно отказались обсуждать идею президента Владимира Зеленского о совместном с ОРДЛО патрулировании границы.

Комментарии у нардепов взяли журналисты. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Pavlovsky News" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Глава фракции Давид Арахамия заявил, что это новая концепция, которая нуждается в более детальном изучении. "Мы с этим вопросом будем разбираться на комитете нацбезопасности и обороны", – заявил нардеп.

Совместные патрули на Донбассе: "слуги" отреагировали на идею Зеленского Комсомольская правда

Коллега Арахамии по фракции Богдан Яременко также отказался говорить о конкретике. "Идут переговоры, очень сложные, где много составляющих. Есть масса вопросов о выборах. Один из них – совместное патрулирование. Это идея, которую нужно обсуждать, пока еще рано говорить", – прокомментировал он. Политик назвал правильным, что именно Украина инициировала этот вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает идею патрулирования границы с Россией на Донбассе совместно с представителями террористических "ЛНР" и "ДНР", а также ОБСЕ.

По словам Зеленского, такие совместные патрули помогут обеспечить безопасность во время подготовки к проведению местных выборов на Донбассе. Ранее он не исключал, что они могут состояться уже осенью 2020 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намекнул, что Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали компромисс по совместному патрулированию границы Украиной и "Л/ДНР". Однако он отказался раскрывать детали их последнего телефонного разговора.

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