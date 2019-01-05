Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ

Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Церемония проходила в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.В ней приняли участие президент Украины Петр Порошенко с женой, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

На церемонии также присутствовали представители Вселенского патриархата и члены украинской делегации, в составе которой председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-премьер-министр Степан Кубив, вице-премьер Геннадий Зубко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, третий президент Украины Виктор Ющенко и другие.

Пресс-служба Православной церкви Украины сообщила, что в Стамбуле состоялась первая встреча между Вселенским Патриархатом Варфоломеем и Митрополитом Киевским Епифаним. Они общались на грецком языке.

Щойно відбулася перша зустріч Вселенського Патріарха Варфоломія і Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Спілкуються грецькою мовою.



Резиденція Константинопольського Патріарха, 5 січня 2019 р. pic.twitter.com/9M4kQdf9Ty — Православна Церква України (@Cerkva_Info) 5 января 2019 г.

Как выглядит Томос

6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручат митрополиту Православной церкви.

7 января в 9:30 в Ставропигии Вселенской патриархии в Украине – Андреевской церкви – начнется Рождественское богослужение, которое возглавит экзарх Вселенского патриарха епископ Илларион.

"Это первое богослужение в Ставропигии - представительстве Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви Украины (ПЦУ) Томоса об автокефалии", – сообщили в Православной церкви Украины.

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