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Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ

15.2тЧитать материал на украинском

Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Церемония проходила в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.В ней приняли участие президент Украины Петр Порошенко с женой, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

На церемонии также присутствовали представители Вселенского патриархата и члены украинской делегации, в составе которой председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-премьер-министр Степан Кубив, вице-премьер Геннадий Зубко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, третий президент Украины Виктор Ющенко и другие.

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Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ

Пресс-служба Православной церкви Украины сообщила, что в Стамбуле состоялась первая встреча между Вселенским Патриархатом Варфоломеем и Митрополитом Киевским Епифаним. Они общались на грецком языке.

Как выглядит Томос

Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ

6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручат митрополиту Православной церкви.

7 января в 9:30 в Ставропигии Вселенской патриархии в Украине – Андреевской церкви – начнется Рождественское богослужение, которое возглавит экзарх Вселенского патриарха епископ Илларион.

"Это первое богослужение в Ставропигии - представительстве Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви Украины (ПЦУ) Томоса об автокефалии", – сообщили в Православной церкви Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Петр ПорошенкоМитрополит ЕпифанийПатриарх Варфоломей
Место
Украина
Тег
единая церковь
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Комментарии
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапы! Посмотрите, как выглядит Томос! У вас же своего нет! Вы же секта самосвятов!
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2
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Полищук Виктор
Полищук Виктор
Все хорошо. Только непойму что там делали наши слуги народа? У них что дел нету? Томосом будем кормить детей и платить за комуналку.
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1
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Коваленко Дмитрий, ну-ну
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1
4
Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Куралесов Вася И чяво ну-ну , чяво не нравится?!
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0
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