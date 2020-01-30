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30 января • обновлено в 22:21
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"Кредит доверия?!" Экс-делегат рассказала, как ПАСЕ изменила позицию по России

2.1т
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Риторика ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы) в отношении России кардинально изменилась.

Более лояльными к РФ стали даже те, кто ранее горячо поддерживал Украину, рассказала депутат Верховной Рады VIII созыва, член предыдущего состава украинской делегации в ПАСЕ Елена Сотник в эфире ObozTV.

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"Меня напугала риторика коллег, которые вместе со мной жестко выступали против России. Человек, с которым я проработала в либералах 5 лет, можно сказать, мой друг, который стал главой мониторингового комитета – он вчера (29 января. – Ред.) выступал, и он уже толерантно относится к России", – отметила политик.

В частности, Сотник обратила внимание на такие выражения делегата ПАСЕ, как "нужно дать время", "мы даем кредит доверия", "нам нужно поехать в Россию с мониторинговой миссией" и т.д.

"Хотя все они осознают. Что там происходит, как там происходит… От того, что они еще раз проверят факты и констатируют отсутствие демократии, свободы слова, нарушения прав человека – никому легче не станет", – подчеркнула она.

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По ее мнению, изменилась риторика всей Ассамблеи.

"Раньше у нас были люди, которые четко против России, проукраинские, для них вопроса вообще не стояло: Донбасс оккупирован, аннексия Крыма. И точка. Были люди, которые "прятались". Не приходили на голосование или воздерживались. И была часть (самая маленькая, кстати) пророссийская", – напомнила Сотник и добавила, что теперь Россию уже поддерживают открыто.

"Очевидно, что сейчас нет сильного голоса Украины. Нет жесткой позиции Украины. Да, про нас (предыдущий состав делегации Украины. – Ред.) иногда говорили, что мы слишком эмоциональные или требовательные, жестко ставим условия… Но по-другому политика не работает! Если ты хочешь добиться собственных интересов, то должен быть жестким", – подытожила экс-депутат.

Петр Толстой, который возглавил делегацию страны-агрессора в ПАСЕ, был избран вице-президентом Ассамблеи

Петр Толстой, который возглавил делегацию страны-агрессора в ПАСЕ, был избран вице-президентом Ассамблеи

facebook.com/tolstoy.petr

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Елена Сотник
Место
Украина
Теги
ПАСЕ Совет Европы
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Комментарии на сайте не модерированы
Антошин Денис
Антошин Денис
У депутатов ПАСЕ просто спадает пелена с глаз и спадает лапша с ущей, навешанная ранее украинскойи прибалтийской делегациями. Кроме того, у европейцев, судя по всему, вырабатывается иммунитет к выходкам украинцев в ПАСЕ,и здравый смысл, в итоге, торжествует
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это же надо за 6 лет так зае...ть всю Европу))))) Украинцы, у вас талант
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Чубатые обезьяны стали омерзительны приличным европейцам.
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