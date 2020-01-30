"Кредит доверия?!" Экс-делегат рассказала, как ПАСЕ изменила позицию по России

Риторика ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы) в отношении России кардинально изменилась.

Более лояльными к РФ стали даже те, кто ранее горячо поддерживал Украину, рассказала депутат Верховной Рады VIII созыва, член предыдущего состава украинской делегации в ПАСЕ Елена Сотник в эфире ObozTV.

"Меня напугала риторика коллег, которые вместе со мной жестко выступали против России. Человек, с которым я проработала в либералах 5 лет, можно сказать, мой друг, который стал главой мониторингового комитета – он вчера (29 января. – Ред.) выступал, и он уже толерантно относится к России", – отметила политик.

В частности, Сотник обратила внимание на такие выражения делегата ПАСЕ, как "нужно дать время", "мы даем кредит доверия", "нам нужно поехать в Россию с мониторинговой миссией" и т.д.

"Хотя все они осознают. Что там происходит, как там происходит… От того, что они еще раз проверят факты и констатируют отсутствие демократии, свободы слова, нарушения прав человека – никому легче не станет", – подчеркнула она.

По ее мнению, изменилась риторика всей Ассамблеи.

"Раньше у нас были люди, которые четко против России, проукраинские, для них вопроса вообще не стояло: Донбасс оккупирован, аннексия Крыма. И точка. Были люди, которые "прятались". Не приходили на голосование или воздерживались. И была часть (самая маленькая, кстати) пророссийская", – напомнила Сотник и добавила, что теперь Россию уже поддерживают открыто.

"Очевидно, что сейчас нет сильного голоса Украины. Нет жесткой позиции Украины. Да, про нас (предыдущий состав делегации Украины. – Ред.) иногда говорили, что мы слишком эмоциональные или требовательные, жестко ставим условия… Но по-другому политика не работает! Если ты хочешь добиться собственных интересов, то должен быть жестким", – подытожила экс-депутат.

Петр Толстой, который возглавил делегацию страны-агрессора в ПАСЕ, был избран вице-президентом Ассамблеи facebook.com/tolstoy.petr

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреле 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы осудила Россию за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины и ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Из-за этого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

В июне 2019 года ПАСЕ приняло скандальное решение, которое позволило России вернуться к работе в составе Ассамблеи без каких-либо ограничений.

Выразив протест, украинская делегация пропустила осеннюю сессию ПАСЕ, однако вернулась на зимнюю и еще раз попыталась оспорить полномочия России.

Однако 29 января 2020 года в ПАСЕ окончательно утвердили все полномочия российской делегации.

Кроме того, главу делегации страны-агрессора Петра Толстого избрали вице-президентом ПАСЕ.

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