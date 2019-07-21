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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Парубий публично оконфузился на избирательном участке: что произошло

38.5т Читать материал на украинском

Спикер парламента Андрей Парубий, который идет на выборы по списку партии "Европейская солидарность", приехал на избирательный участок в Дом офицеров без паспорта.

"Да, я забыл паспорт", - ответил он журналистам, передают Вести.

Как оказалось, он забыл его дома и главе Рады пришлось ждать, пока документ привезет помощник, после чего удалось проголосовать.

Парубий предположил, что первое заседание нового парламента может состояться в конце августа - начале сентября.

Андрей Парубий на избирательном участке

Андрей Парубий на избирательном участке

РБК-Украина

Андрей Парубий на избирательном участке

Андрей Парубий на избирательном участке

РБК-Украина

По его словам, после оглашения результатов выборов он инициирует создание рабочих групп, котрые будут решать вопросы количества комитетов новой Рады и рассадки депутатов в сессионном зале.

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Парубий прокомментировал итоги выборов по мажоритарке.

"Во многих округах в Западной Украине, к примеру, фавориты идут плечо в плечо, разгромных побед, как на предыдущих выборах, я не ожидаю", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков устроил словесную перепалку с избирательницей на участке в Киеве.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Андрей Парубий
Место
Украина
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
ДБ
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1
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
ДУРАЧЁК , и есть ДУРАЧЁК ! но справку об этом придявил ! это ШИЗОФРЕНИК !
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2
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Справкой из дурдома голоснул?!
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5
1

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