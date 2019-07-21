Парубий публично оконфузился на избирательном участке: что произошло

Спикер парламента Андрей Парубий, который идет на выборы по списку партии "Европейская солидарность", приехал на избирательный участок в Дом офицеров без паспорта.

"Да, я забыл паспорт", - ответил он журналистам, передают Вести.

Как оказалось, он забыл его дома и главе Рады пришлось ждать, пока документ привезет помощник, после чего удалось проголосовать.

Парубий предположил, что первое заседание нового парламента может состояться в конце августа - начале сентября.

Андрей Парубий на избирательном участке РБК-Украина

Андрей Парубий на избирательном участке РБК-Украина

По его словам, после оглашения результатов выборов он инициирует создание рабочих групп, котрые будут решать вопросы количества комитетов новой Рады и рассадки депутатов в сессионном зале.

Парубий прокомментировал итоги выборов по мажоритарке.

"Во многих округах в Западной Украине, к примеру, фавориты идут плечо в плечо, разгромных побед, как на предыдущих выборах, я не ожидаю", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков устроил словесную перепалку с избирательницей на участке в Киеве.

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