Партию Фукса и Хомутынника возглавил одиозный мэр

Одиозный мэр Харькова Геннадий Кернес возглавил партию российского олигарха Павла Фукса и сопредседателя группы "Відродження" Виталия Хомутынника "Доверяй делам", которая баллотируется на внеочередные парламентские выборы 21 июля.

По данным "МедиаПорт", его избрали делегаты объединенного съезда, в котором участвовали председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, мэр Ужгорода Богдан Андриив, председатель Одесского облсовета, мэры Чугуева, Бахмута, Кропивницкого и другие.

Кернес во время выступления заявил, что за пять лет "власть довела страну и создала социальные ямы". Также он вспомнил, что в 2014 году на тот момент президент Виктор Янукович "ехал, ехал и не доехал" на съезд.

Выступление Геннадия Кернеса на съезде Фото: "МедиаПорт"

"Пять лет назад здесь был съезд депутатов юго-востока, на который ехал, ехал, но не доехал беглец Янукович. Тогда было принято историческое решение, призыв, в условиях безвластия и хаоса в Киеве людям нужно опираться на самоуправление для сохранения порядка и целостности территориальной Украины. Харьков выстоял. Я сейчас не могу стоять, я в инвалидной коляске перед вами. Наш город не поддался многодневным качелям и многотысячным гастролерам с востока и запада. Нечего тут скрывать. И Одесса выстояла, заплатила страшную цену. Рана событий 2 мая заживет только тогда, когда будет проведено справедливое расследования, а виновные будут названы и наказаны", – сказал Кернес.

Исполнение гимна Украины на съезде "МедиаПорт"

По его словам, если партия пройдет в Верховную Раду, то он останется мэром и уступит "свое место профессионалу". Кернес также жестко прокомментировал акцию активистов 2 июня в Харькове.

"То, что вы увидели у стен Дворца спорта – это отбросы общества", – сказал он, пообещав восстановить монумент.

Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому Кернес пообещал помогать: "Во Дворце спорта был последний концерт Зеленского в составе "95 Квартала", теперь у него другой путь. Будем помогать новому президенту, чтобы Украина стала лучше и качественнее", – отметил он.

Геннадий Кернес (справа) Издание "МедиаПорт"

Как сообщал OBOZREVATEL, активисты 2 июня свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову, а перед этим произошли стычки между ними и спецназом. Полиция пыталась разогнать людей с применением спецсредств.

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