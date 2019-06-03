"Партия плохих Ген": что известно о политсиле одиозного Кернеса

К внеочередным выборам в Верховную Раду скандальный мэр Харькова Геннадий Адольфович Кернес договорился о создании партии "Доверяй делам". Более того, за политсилой, как оказалось, стоит одиозный путинский олигарх Павел Фукс и народный депутат Украины от "Відродження" Виталий Хомутынник.

Какие задачи стоят перед "партией плохих Ген", как прозвали ее в народе – в материале OBOZREVATEL.

"Партия мэров"

2 июня во Дворце спорта в Харькове прошел первый этап объединительного съезда партии "Доверяй делам". Возглавили новую политсилу два мэра Геннадий Труханов и Геннадий Кернес, который обвиняется в похищении и пытках евромайдановцев, но по происшествию пяти лет следствия и судов все еще находится на свободе. В СМИ прозвали новосозданное объединение "Партией плохих Ген".

Геннадий Труханов и Геннадий Кернес "Українська правда"

Кернес надеется привлечь в проект как можно больше руководителей крупных городов. Так, на съезде "Доверяй делам" присутствовали мэр Ужгорода Богдан Андреев, глава Харьковского облсовета Сергей Чернов, глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, мэр Бахмута Алексей Рева, мэр Чугуева Галина Пинаева, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Покровска Руслан Трибушкив.

Возможно, в новую политсилу также войдут части представителей от партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа". Кто возглавит список – пока неизвестно

Съезд партии "Доверяй делам"

Впрочем, ни в одном социологическом опросе "Доверяй делам" даже не упоминается. А учитывая, что политсила явно нацелена на юго-восточный электорат, конкуренцию "партии мэров" создают две более мощные силы: "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партия "Оппозиционный блок". А на фоне разговоров об их объединении можно утверждать, что шансов у "Доверяй делам" фактически нет.

Но не стоит забывать, что главами партии являются действующие мэры. Очевидно, они сделают ставку на админресурс.

Российский олигарх Фукс берет Харьков под контроль

Слухи о том, что за партией "Доверяй делам" стоит скандальный российский олигарх Павел Фукс и нардеп Виталий Хомутынник подтвердил украинский олигарх Игорь Коломойский.

Геннадий Кернес и Виталий Хомутынник

Фукс родом из Харькова, там же и делал первые шаги в бизнесе. По словам самого олигарха, он заработал первые деньги на перепродаже импортных сигарет одноклассникам. Якобы в те годы он подружился и с будущим нардепом Михаилом Добкиным и мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Правда, по словам Фукса, их с Кернесом связывает только дружба, а вот совместный бизнес они якобы не ведут.

Крайний слева Павел Фукс и крайний справа Геннадий Кернес

Впрочем, на этот счет есть большие сомнения. Так, в ноябре 2017 года появилась информация о том, что сын Кернеса Даниил Привалов переписал на офшорную компанию Фукса пять гектаров земли в Киеве.

Кроме того, по некоторым сведениям, Фукс и Кернес ведут совместный фармацевтический, ресторанный и строительный бизнесы.

Теневой смотрящий?

В 1995 году Фукс уехал в Москву и ушел в строительный бизнесс, но окончилось все тем, что компания бизнесмена задолжала российскому банку 500 млн долларов. Вначале из России бежал его соратник Мухтар Аблязов, а позже и сам Фукс.

Вернулся он в 2014 году, в разгар вооруженной агрессии России против Украины, и тут же начал скупать бывшие активы сбежавшего президента Виктора Янковича и Ко. По словам Коломойского, идти в Раду Фукс не собирается, но, по всей видимости положил глаз на Харьков.

Геннадий Кернес и Павел Фукс Instagram Кернеса

По данным источников OBOZREVATEL, российский олигарх хочет стать теневым "смотрящим" своего родного города Харькова и определяется с кандидатурой губернатора области. Главным претендентом на этот пост якобы является первый заместитель Геннадия Кернеса — Игорь Терехов.

А чтобы закрепить свое незаконное влияние и получить дополнительное прикрытие теневых схем, Фуксу не помешают свои депутаты в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!